坐到「屁屁餘溫」網崩潰：媽媽說會長痔瘡！醫揭被騙真相

▲坐有餘溫的椅子不會長痔瘡，其形成原因主要與肛門壓力過大有關。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／採訪報導

你有過這種經驗嗎？在醫院或捷運好不容易看到空位，一坐下去卻感受到一股濃厚的餘溫，瞬間頭皮發麻！近日就有網友在Threads上崩潰發文，直指全世界最恐怖的觸感，第1名就是「帶有他人屁股餘溫的醫院椅子」，坐下去那刻只想原地逃跑。沒想到此文竟釣出大腸直腸外科醫師回覆，甚至揭開流傳數十年的大謠言：「坐餘溫椅子不會長痔瘡」。

「坐下去的時候一開始不會有什麼感覺，等到那個餘溫上來的瞬間會覺得很想尖叫！」原PO這番「熱熱的」發言引發大票網友共鳴：「這簡稱『屁溫』」、「餘溫就算了還濕濕的」、「對我來說最恐怖的是帶著餘溫的馬桶蓋環」。甚至有網友留言：「我媽說直接坐會得痔瘡，一定要拍涼」、「小時候都被媽媽騙說會長痔瘡」、「謝謝醫生闢謠，被嚇到現在」。

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對此，米侍診所院長、大腸直腸外科醫師陳威智也現身回覆，解釋「餘溫椅子」之所以讓人感到不舒服，主要是心理上的排斥感，加上預期落差所產生的怪異感。他指出，大腦預估椅子是室溫約20度，但實際坐下去卻感受到人體溫約36度的熱度，這種「超出預期」的觸感才讓人想尖叫。他也向大家科普：「餘溫椅子並不會造成痔瘡喔！」

▲有網友崩潰喊「帶有他人屁股餘溫的醫院椅子」是全世界最恐怖的觸感。（示意圖／記者劉昌松攝）

陳威智醫師接受《ETtoday健康雲》採訪時進一步解析，民眾之所以對熱椅子感到恐懼，常是因為誤以為痔瘡是「傳染性疾病」，擔心坐到別人的位置會被傳染。此外，普遍大眾也有錯誤認知，認為熱氣會導致血管擴張、充血，進而產生痔瘡，但這與實際的發病機轉並不相符。

「痔瘡主要與肛門壓力過大有關！」陳威智醫師說明，痔瘡原本是肛門中由血管、結締組織和平滑肌纖維構成的生理組織，幫助肛門肌肉更好的收縮和封閉，以防液體、氣體和固體外漏。後因長期久坐或久站、不良的排便習慣、懷孕或缺乏運動等產生擠壓摩擦和壓力，導致組織滑出體外（脫垂）腫脹出血，形成臨床上所說的痔瘡。

陳威智指出，一般內痔可分為4級：

第1級：排便出現少量出血，伴隨輕微搔癢感和分泌物。

第2級：排便時痔瘡會脫出肛門外，便完後會自動縮回。

第3級：痔瘡幾乎掉在肛門外，需用手指才能推回。

第4級（最嚴重）：痔瘡完全掉在肛門外，且無法用手推回。

痔瘡的痛不少人經歷過，陳威智引用健保署統計數據指出，台灣痔瘡患者約有39萬人，好發族群為50～59歲。然而，隨著國人喜歡邊上廁所邊滑手機、在馬桶上久坐，使得痔瘡出現「年輕化趨勢」。醫師直言，一般痔瘡不嚴重時，優先建議從改變生活習慣著手，如規律運動及排便、多吃蔬果纖維等；若未改善，再評估使用藥膏或口服藥物，最後一步才是考慮手術治療。