猛灌漱口水！她舌頭「慘變黑森林」毛茸茸一片　醫見慘狀搖頭了





▲阿姨狂灌漱口水，慘變「黑毛舌」。（圖／柳雱邁醫師授權提供，未經同意請勿任意翻攝）

記者李佳蓉／綜合報導

「醫生，我明明一天漱口好幾次，為什麼舌頭反而變髒了？」一名阿姨滿臉困惑地走進診間，語氣中充滿委屈。原來她因患有嚴重牙周病，為了保住牙齒竟開始「強迫症式」清潔，只要吃完東西就用強效漱口水猛灌，一天多達5～6次，沒想到換來的不是清爽口腔，舌頭竟變成一整片毛茸茸的「黑毛舌」。

開業小兒科診所院長柳雱邁在粉專分享這起案例，他形容阿姨吐出舌頭時，景象讓人聯想到焦土，「那是典型的『黑毛舌』，一個愛之適足以害之的故事。」原本應是平整粉嫩的舌頭黏膜，竟被一層厚重的灰褐色苔狀物覆蓋，甚至伴隨揮之不去的「舌頭燒灼感」。

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為何「洗太勤」反而讓舌頭變黑？柳雱邁解釋，舌頭上用來感受質地的絲狀乳頭，因頻繁遭受高濃度酒精或強氧化劑刺激，啟動自我防衛機制，變得又長又粗，「就像地毯裡的長毛，把細菌產生的色素和食物殘渣通通鎖在裡面。」這片焦黑色的森林，其實是髒污在舌頭上落地生根的結果。

「口腔是一個微型的生態系。」柳雱邁指出，當我們試圖用強效藥水把細菌趕盡殺絕時，往往也殺掉了維持平衡的友軍。這場針對牙周病的「焦土作戰」，反而讓耐藥性強的菌叢大行其道，受損的黏膜也因此發出求救訊號。

對此，柳雱邁開立藥物的同時，也給出「復原處方箋」：

1. 立即停用漱口水：讓過度受刺激的舌頭獲得喘息。

2. 溫柔清潔：早晚用最柔軟的刷毛輕輕拂過舌面。

3. 多喝水：讓唾液這份天然的保護液重新接管，慢慢代謝掉「黑森林」。

柳雱邁特別提醒，乾淨不代表無菌，過度的清潔有時才是破壞健康的開始。若發現舌頭出現奇怪顏色或不適感，切記別急著自己找藥方，應尋求專業醫師協助，別在家對著自己的舌頭「用刑」反而適得其反。