國內爆H7流感本土病例　常見症狀、傳染力6大QA一次看

▲國內出現首例本土H7流感「禽傳人」個案，疾管署長羅一鈞說明。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內確認首例本土H7流感病例，為彰化70多歲男性鴨農，疾病管制署表示，個案治療後病況好轉，家人及禽場檢驗都是陰性，感染來源尚待釐清，初步研判為「偶發性禽傳人」個案，風險可控，疫情暫無擴大之虞，已經通報世界衛生組織。H7流感常見症狀有哪些？要如何防範？ETtoday新聞雲整理6大QA一次看。

疾管署防疫醫師林詠青說明，個案有慢性病史，從事禽類養殖業，3月下旬出現流鼻水、咳嗽、全身痠痛症狀，2天後因出現發燒，至急診就醫，胸部X光顯示肺炎，常見肺炎致病原檢驗皆為陰性，臨床醫師依其臨床症狀、檢驗結果及職業接觸史，通報新型A型流感及其他非典型感染之法定傳染病，最後確認為H7亞型之新型A型流感，個案經治療後症狀逐漸改善，目前住院10餘天，仍於隔離病房治療中。

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Q1：什麼是H7亞型新型A型流感？

林詠青指出，新型A型流感指於人類間流行的季節性流感以外，偶發出現感染人類的其他動物流感病毒。H7流感則是新A流其中一種，羅一鈞表示，該個案病毒序列分析結果此H7屬於歐亞譜系，與國內多年野鳥（雁鴨科為主）監測到之A型H7流感病毒相近，但與2013-2019年中國大陸流行之A型H7N9不同，為低病原性禽流感病毒。

Q2：首例本土H7流感是否會對國內造成威脅？

疾管署長羅一鈞分析，因為個案疾病嚴重度未增加，病毒對禽鳥屬於低病原，家人及禽場檢驗均屬陰性且個案發病後無其他人出現症狀，研判為偶發事件、風險可控，疫情暫無擴大可能。

Q3：新型A型流感會傳人嗎？

林詠青說明，大多數造成新型A型流感個案的動物流感病毒因尚未完全適應人體，故感染能力僅限於動物傳人；部分新型A型流感有侷限性人傳人的可能性。動物流感病毒會存在於受感染動物的呼吸道飛沫顆粒、體液及排泄物中，推測人類主要應是透過吸入及接觸病毒顆粒或受污染的物體／環境等途徑而感染。

Q4：H7流感對人類風險高嗎？

羅一鈞說明，H7流感大致可以分三大群，一為北美譜系，另有兩類歐亞譜系。歐亞譜系其中一種是比較嚴重的H7N9，在2013年至2019年中國大陸有好幾波流行，陸續導致國內出現5例境外移入病例，有重症與死亡，嚴重度相對高，致死率約40%。

至於這次驗出的本土H7個案則是歐亞譜系另外一群，目前該病毒主要發現在野鳥水禽，比對過往相近人類病例僅1例，為2018年中國江蘇通報H7N4，這兩例個案都屬中症，觀察沒有造成更嚴重的重症或者是死亡。

Q5：新型A型流感有什麼症狀？

林詠青表示，臨床症狀可能包含急性結膜炎，或者類流感症狀如發燒、咳嗽、喉嚨痛、肌肉痠痛等，嚴重可導致呼吸困難、肺炎、呼吸窘迫或衰竭。另有些動物流感病毒亞型感染人類後僅引發輕微症狀或無症狀。

Q6：要如何防範？

羅一鈞表示，禽畜養殖相關工作人員每天暴露禽鳥風險，在作業過程中應落實自我防護，於工作結束後落實清消。若出現急性呼吸道感染或結膜炎症狀，應儘速就醫並主動告知醫療人員其職業與動物接觸史，以利早期診斷。因應本次病例發生，已和養鴨協會聯繫將無償撥放4-5萬片口罩予養鴨從業人員。

至於一般民眾，疾管署建議於日常生活中落實「5要6不」防疫原則，包含肉類及蛋要熟食、要以肥皂澈底洗手、出現症狀，要戴口罩速就醫並告知職業及接觸史、與禽畜長期接觸者要接種流感疫苗、要均衡飲食及適當運動。不生食禽鳥蛋類或製品、不走私及購買來路不明肉品、不接觸或餵食禽畜、不野放及隨意丟棄禽畜、不將飼養禽畜與其他禽畜混居、不去空氣不流通或人潮壅擠的場所。

羅一鈞重申，目前最懷疑還是與禽鳥接觸有關，民眾如果去賞鳥要做好防護，不要直接碰觸禽鳥或者徒手接觸禽鳥糞便。

▲國內首例本土H7新型A型流感病例風險評估。（圖／疾管署提供）

▲疾管署提醒禽畜業者防護新型A型流感。（圖／疾管署提供）