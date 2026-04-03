女「私密處長顆粒」求診哭了　醫揭「假性菜花」真相：不是性病啦

▲女性私密處長顆粒，可能並非性病問題，示意圖非當事人。（示意圖／ETtoday新聞雲）

記者洪巧藍／台北報導

「醫師，我男友是不是在外面亂來？」一名年輕女性到泌尿科診間，懷疑男友傳染菜花給她，還因此大吵一架，在分手邊緣。醫師檢查確認她私密處的不明顆粒並非菜花，而是被稱為「假性菜花」的「前庭乳突瘤」，不但不是性病，更不會傳染，是良性的黏膜變異，醫師也提供兩者的簡易辨別方式。

收治個案的開業泌尿科醫師蘇信豪在臉書粉專衛教分享指出，該名女性自述私密處長了一顆顆奇怪的東西，但她只有男有一個對象，懷疑男友在外面亂來傳染菜花。經過仔細檢查後，確認她是「假性菜花」，並不是感染性病。

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蘇信豪表示，「假性菜花」在醫學上稱為「前庭乳突瘤」（Vestibular Papillomatosis）。它不是性病，不會傳染，更與人類乳突病毒（HPV）無關，這單純是一種良性的黏膜變異，就像身體上長了普通的息肉或痣一樣正常。

蘇信豪說，真正的菜花是尖銳濕疣，成因是HPV 病毒感染，外觀上來看形狀不規則，像花椰菜一樣，表面粗糙，​生長方式則是大小不一，常會融合、群聚生長，且具有傳染性。

至於假性菜花的前庭乳突瘤，成因是良性組織增生，外觀呈現規則、對稱的排列，摸起來柔軟，顏色多為粉紅色，與周圍黏膜一致。​生長方式，則是每顆突起都有「獨立的根部」，不會聚集成一大團。通常無症狀，僅少數人偶爾覺得有些微搔癢。

臨床上不少女生在私密處發現異狀時，第一時間會上網搜尋，結果越查越擔心，甚至誤以為是性傳染病，造成心理壓力與伴侶間的衝突。蘇信豪提醒，面對私密處的未知症狀，恐慌與猜忌往往比疾病本身更傷人。若發現私密處有異常突起，最好的做法是「帶著另一半一起來找專科醫師評估」，精準的診斷不僅能對症下藥，有時候還能挽救一段大好姻緣。