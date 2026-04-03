25歲女「每到傍晚就腳痛」誤認足底筋膜炎　醫揪出百萬分之一罕病

▲葉篤學醫師表示，手部靈活度為瀨川氏症評估之重要指標，看診時會示範動作，並請民眾配合進行，以判斷其手部功能。（圖／北醫附醫提供）

記者洪巧藍／台北報導

25歲科技業上班族陳小姐，近兩年每天一到傍晚，左腳就不聽使喚，不僅會疼痛，走路還一拐一拐，輾轉就醫一度以為是足底筋膜炎，後來在臺北醫學大學附設醫院接受神經內科檢查，竟確認罹患罕見的「瀨川氏症」，而陳小姐經規律服藥後，症狀有所改善，也重拾運動樂趣。

收治個案的北醫神經醫學中心副院長葉篤學表示，瀨川氏症又稱「多巴胺反應性肌張力不全症」，由日本兒童神經學先驅瀨川昌也教授於1976年發現的基因遺傳疾病，因GCH1基因突變，導致體內多巴胺濃度過低，出現類似巴金森氏症的症狀。

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陳小姐是兩年前每到下午五、六點，左腳就開始疼痛，左腳掌不由自主往內翻，無法平貼地面，走起路來一拐一拐，休息後症狀會稍微改善，但只要再走一段路，又會復發，先後求診復健科、骨科及中醫，未見明顯改善。由於白天幾乎正常，一到傍晚就出問題，讓她深感困擾。

家人回想起陳小姐的母親也有類似情形，陳小姐4、5歲時曾陪同母親至葉篤學醫師診間求診，母親進而確診，而陳小姐在歷經20年後也來求診，經過詳細問診以及多巴胺轉運體的掃描結果，終於找出真正原因，確定是罹患瀨川氏症。

葉篤學表示，瀨川氏症盛行率約百萬分之一至二，常在兒童或青少年時期發病，女性略多於男性。特徵包括具家族史，以及每天重覆發病，早上白天症狀較輕，傍晚惡化，典型症狀為肌張力異常、步態不穩、下肢僵硬，並具有「日間波動」特性。

葉篤學解釋，瀨川氏症患者下午才會出現症狀，是因為早上體內多巴胺濃度尚足，但隨時間消耗而減少，加上代謝路徑問題，無法合成足夠多巴胺，每天傍晚因多巴胺濃度不足而出現症狀。

葉篤學分享，多年來他接觸約十多個瀨川氏症家族，其中一個家族三代七人都是患者；瀨川氏症雖是基因變異引起的遺傳性疾病，但並非所有帶有GCH1基因異常者都會出現症狀，根據他發表的研究，該基因異常者約有四到五成會發病。

喜愛運動的陳小姐發病前常跑三千至五千公尺，確診後她每天下午固定服用左旋多巴藥物，增加多巴胺合成量，不僅改善左腳症狀，也改善以前偶爾出現的左手顫抖，同時改練瑜伽及皮拉提斯，鍛鍊核心肌群，現在可以做到腳掌翻轉等細微的瑜伽動作，明顯感受到肌力提升。