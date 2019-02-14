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準炸！排序「5個婚姻條件」看出對愛情的想法...你會怎麼排？

點評:你們把年收入和職業放在第幾名呢？
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▲愛人,兩性,愛情,親吻,戀愛,約會,男友,女友,男女,感情。（圖／翻攝自pixabay）
▲只要將以下5個婚姻條件排列出1～5名，就可以看出你對感情的想法。（圖／取自免費圖庫Pixabay，以下皆同）

生活中心／綜合報導

你覺得伴侶的年收入和人品哪個重要呢？占星專家Aka Kanamori就在日本網站《Uranaitv》和大家分享一個有趣的心理測驗，以下有5個婚姻條件，你只需要按照自己的直覺將這些條件排出1～5名，這樣就可以看出你內心對愛情最真實的想法！

請將以下5個婚姻條件排列出1～5名：

●人品

●年收入和職業

●外表和年齡

●興趣和愛好

●對生命的熱愛

★測驗結果揭曉

第5名：你不需要或是已經擁有的條件

會把該項條件排在第5名，就代表這個條件是你本身已經擁有的，或是說，你認為自己並不需要這項條件。舉例來說，如果你把「外表和年齡」排在第5名，那就表示你真的不在乎對方的樣貌；此外，排在第5名的條件通常都和婚姻比較沒有關聯，對你來說沒有那麼重要。

▲▼情侶（圖／取自Pixabay）
▲你會把該條件排在第5名，就代表那項條件對你來說並沒有那麼重要。

第4名：該條件讓你沒有很感興趣

你會把該條件排在第4名，就顯示你對那個條件興趣缺缺，而且你也沒有太多想法。舉例來說，假如你把「興趣和愛好」排在第4名，就表示你認為該條件和兩人適不適合並不是很重要，更不會影響你對另一半的愛。

第3名：該條件是你在無意識中相當重視的

排在第3名的條件，是你腦海中最重視、真實的想法，而且當你挑選伴侶時，排在第3名的條件會在無形中被自己強調。對你來說，排在第3名的條件不會出現什麼大問題，但在不知不覺中又會是一個很大的重點。

▲情侶,牽手,夫妻,約會,愛情。（圖／取自免費圖庫Pixabay）
▲排在第3名的條件，雖然看起來好像不是很重要，在感情中卻又扮演著不可或缺的關鍵。

第2名：該條件符合你在現實生活中的需要

你會把該條件排在第2名，就代表你選擇的是一個符合現實的條件。舉例來說，如果你把「年收入和職業」排在第2名，就表示這是你內心很重視的一件事情，因為你害怕結婚後可能會遇到沒錢的問題，就算你嘴巴上不說，可是你的內心會非常擔憂。

有趣的是，假如有天你真的要結婚了，你會挑選能夠滿足第2名條件的伴侶。

第1名：該條件是你自己缺乏的

你會把這個條件排在第1名，就代表這是你認為自己缺少的東西。舉例來說，如果你想遇到一個會做自己或是脾氣好的伴侶，就表示這些特質可能是你本身缺乏的，所以你會投射到伴侶的身上。

▲情侶,牽手,夫妻,約會,愛情。（圖／取自免費圖庫Pixabay）
▲會排在第1名的條件通常都是自己所缺乏的，所以才會把條件投射到另一半身上。

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