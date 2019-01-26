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學測國寫考題分析含國中小禁用糖飲　國健署長大讚「出得好」

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▲珍珠奶茶,黑珍珠,白珍珠,購買手搖飲,手搖飲料店,手搖飲料,茶飲,鬆餅（圖／林世文記者攝）

▲含糖飲入學測國文寫作測驗題，資料照。（圖／林世文記者攝）

記者洪巧藍／台北報導

國語文寫作測驗今年首度以健康醫學知識入題，引用國民健康署統計數據要求考生分析圖表並對「高含糖飲食」提出看法，宣導糖飲危害。把考題融入健康資訊，衛福部國健署署長下午受訪時大讚「考題出得好啊！」考試的同時也讓學生了解與自己日常生活、健康相關的議題。

大學學測最後一天，國語文寫作測驗命題觸及全球最重要的議題「高含糖飲食」，題目中提及「高糖飲食是造成體重過重、第二型糖尿病、蛀牙、心臟病的元兇，並建議每日飲食中添加糖的攝取量不宜超過總熱量的10％。以每日總熱量2000大卡為例，也就是50公克糖。」更列出國健署統計的103年至106年「國民營養健康狀況變遷調查」，要求考生分析應以哪一群體為優先宣導對象？以及贊成或反對「中、小學校園禁止含糖飲料」，評量考生對現代生活的知性系統判讀能力。

國健署長王英偉說，這份考題國健署沒有和教育部講好，考題公布前也不曉得有引用國健署的數據，不過精製糖確實對人體有害，考試的同時讓許多高中生得知和自己健康切身相關的高糖危害，他大讚考題出得好。

▲圖表分析誰應禁用「含糖飲」　國文寫作題目超生活。（圖／記者嚴云岑攝）

▲圖表分析誰應禁用「含糖飲」　國文寫作題目超生活。（圖／記者嚴云岑攝）

關鍵字： 大學學測 學測國寫 國文寫作 含糖飲
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