腸胃和腦相互影響？　漢堡排、熱狗、火腿要少吃

▲腸躁症去醫院做完整的腸胃道檢查，卻查不出任何問題？（影／鄭淳予醫師ｘ神經很有事提供，請勿任意使用）

▲科學家證實，很多腸胃道問題並不來自腸胃道本身，而是因為大腦神經性的內分泌系統紊亂。（圖／pixabay）

文／生活中心 影、圖／播吧

腸躁症去醫院做完整的腸胃道檢查，卻查不出任何問題？相信這是很多人的困擾，察覺自己胃酸分泌不良、蠕動問題、拉肚子，急著去診所但得不到一個安心，鄭淳予醫師要告訴你背後隱藏原因，它竟然跟大腦是有關聯的。

▲腸子和大腦是會相互影響的。（圖／鄭淳予醫師ｘ神經很有事提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

科學家證實，很多腸胃道問題並不來自腸胃道本身，而是因為大腦神經性的內分泌系統紊亂。隨著台灣罹患腸躁症的人越來越多，睡眠品質也越來越糟，鄭淳予表示，腸子和大腦是會相互影響的。關於飲食的選擇，儘量吃食物原形，避免加工類食品，像是丸子類、魚漿製品都要減少食用。另外，鄭淳予指出，加工肉品裡面的一些成分和添加物對大腦是很傷的，尤其很多人愛吃的熱狗和火腿已被世界衛生組織列為一級致癌物。

▲多攝取深綠色蔬菜有益於大腦，因為這些食物富含穩定神經的鎂離子和維他命B。（圖／鄭淳予醫師ｘ神經很有事提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

多數人都知道植物油比動物油好，特別在抗發炎、血管病變、大腦功能這幾個層面而言，但除了要食用好油，低溫烹煮也很重要，鄭淳予說，不要拿來炸、煎、烤、大火快炒，這樣多好的油都會變質。鄭淳予強調，多吃蔬菜有益於大腦，多攝取深綠色蔬菜，因為這些食物富含穩定神經的鎂離子和維他命B，此外，建議堅果類也可以每天一小把，它能促進大腦活化。

▲喝夠水很重要，因為它能把毒素和發炎帶走。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

鄭淳予說，喝夠水很重要，因為它能把毒素和發炎帶走，這裡指的是白開水，不是咖啡、茶、湯，或其他飲料，兩者之間的滲透壓是不一樣的，相反的，咖啡和茶在某一些情況還會讓你頻頻排尿而缺水。要把腸道顧好，大腦才會跟著強健起來！

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