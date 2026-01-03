下面冒菜花！他1舉動「新長出一整排」　醫看傻：千萬別做

▲私密處長菜花千萬別自行剃毛，小心越開越多朵。（示意圖／李綜合醫院提供）

私密處長「異物」常引發恐慌與焦慮。皮膚科醫師王宣甯透露，有男患者下腹部長菜花，為了想看清楚病灶，竟拿剃刀把下面體毛剃乾淨，怎料下次回診時，驚見「新長出一大堆」呈線狀排列的小花朵。有鑑於此，他提醒患者，若想整理體毛，請用小剪刀修剪即可，不要刮、不要摳、不要刺激病灶，避免製造更多小傷口。

「病人是醫生最好的老師！」東元醫院皮膚科醫師王宣甯在粉專分享從患者身上學到的事。他說，性病菜花時常長在生殖器、下腹部等充滿體毛的部位，這時患者的直覺反應就是「不然把毛刮掉」，以利觀察其他地方有沒有長，但使用剃刀除體毛一定要小心，否則不只可能刮破原本的病灶，還可能製造出新的微小傷口，使得病毒擴散、越開越多。

王宣甯強調，若想要修剪體毛，建議使用小剪刀就好，千萬不要用刮的，並鼓勵大家一旦發現異常，應及早就醫。

王宣甯說明，HPV疫苗可減少菜花的感染機率。根據WHO、美國CDC及台灣衛福部建議，HPV疫苗主要建議施打對象為9～26歲女性，可預防子宮頸癌與生殖器菜花（尖銳濕疣）；9～26歲男性，則可預防菜花、肛門癌、喉癌與陰莖癌等；27～45歲成人若有多重性伴侶或未曾接種，可與醫師評估討論後考慮接種。

開業泌尿科診所院長廖奕安醫師曾在粉專發文衛教，菜花生長位置男女有別，男性大多長在包皮、陰莖冠狀溝、龜頭、尿道口及陰囊；女性則會從大陰唇、小陰唇、子宮頸及陰道冒出；另也可能長在恥骨上區域、肛門、嘴唇、口腔、鼻腔、舌頭和咽喉。

提及長菜花的好發族群，廖奕安說，包括多重性伴侶、與菜花患者發生性行為、缺乏安全措施之性行為（未戴保險套）及免疫力低下的患者。

該如何預防菜花？廖奕安指出，可施打三劑HPV九價疫苗、固定性伴侶、性行為全程使用保險套、調整生活作息提升抵抗力、使用藥物增加對病毒的抵抗力。他也呼籲，預防勝於治療，即使不幸感染，經過正確治療就沒問題。