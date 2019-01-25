天生悲觀？！　每個人都應該要有的防禦性悲觀

▲你是一個悲觀的人嗎？悲觀好像也沒有什麼不好，適當的悲觀其實對人是好的。 （影／鄭淳予醫師ｘ神經很有事提供，請勿任意使用）

▲悲觀也可以是一種力量，它在生活上是有其必要性的。（圖／取自免費圖庫pixabay）

生活中心／綜合報導 影、圖／播吧

你是一個悲觀的人嗎？悲觀好像也沒有什麼不好，適當的悲觀其實對人是好的，神經很有事要帶你了解悲觀的面向，以及它在生活上的必要性，原來悲觀也可以是一種力量！

▲防禦性悲觀屬動機取向的人，他們會有先入為主的思想，然後把結果想得很壞。（圖／鄭淳予醫師ｘ神經很有事提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，以下皆同。）

悲觀是天生的？護理師汪雅惠表示，悲觀可分為三種類別，第一種是氣質性悲觀，亦是一般認知的「天生悲觀」，它和氣質是有相關性的，有研究也指出，人體內有兩種基因的變異會放大所接收的負面感受。第二種被稱為歸因性悲觀，這類型的人會把過去發生的事情解釋成負向的經驗，認為都是他的錯；第三種則是防禦性悲觀，屬動機取向的人，由於他們所期待的不高（通常是指不好的狀態），因此會帶有像自證預言（負向）的心態，他們會有先入為主的思想，然後把結果想得很壞。

▲負向自證預言偏向毀滅性的反應，他們會覺得努力也沒用，所以自暴自棄，這是每個人都該避開的狀態。

但是，防禦性悲觀和負向自證預言還是有所不同，汪雅惠解釋，前者比較在意細節，會擔心準備得不夠週全而打最壞的打算；後者則偏向毀滅性的反應，他們會覺得努力也沒用，所以自暴自棄。汪雅惠提醒，是每個人都該避開的，防禦性悲觀卻是好的，過於樂觀的人會把事情都想得太美好了，這樣的人其實很容易在受打擊後就變憂鬱，防禦性悲觀的人卻是不同，因為他們已經把最壞的結局都預想好了，而真正的結果不會如同他們想像中那麼糟，減低內心的焦慮。

▲人要有防禦性悲觀，也要有策略性樂觀，在最壞的盤算中努力補強之餘，也要告訴自己不會有再壞的事情的了。

汪雅惠說，防禦性悲觀也有弱點，其一、拖延症，因為他們把事情想得很壞，所以就會將問題往後拖，甚至不想去面對即將要發生的事情。其二、自我設限，每個人必須花時間分析自己的狀態，自我察覺和認識自己很重要，不然就會一直在同樣的問題中打轉。在這個世界有一點點的悲觀是好的，有了自我省察才能帶來改變，心理學家茱莉·K·諾列姆（Julie Norem）指出，人要有防禦性悲觀，也要有策略性樂觀，在最壞的盤算中努力補強之餘，也要告訴自己不會有再壞的事情的了，平衡這兩者才是關鍵。

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