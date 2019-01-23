和女友出遊天天GG軟趴趴　不舉男淚訴「我產生陰影了！」

▲一名30歲男性突然出現勃起困難，產生陰影。（圖／記者黃克翔攝，示意圖，與本文當事人無關）



撰稿：趙于婷

專家：不孕症專家蔡鋒博、北市聯醫主治醫師楊智凱

Q：我30歲，不菸偶爾小酌，有點缺乏運動，與女友穩定交往了一年。原本性生活都很協調，但最近幾週突然感覺勃起困難，或是能硬，但很容易軟，上週我們出門自駕遠遊一週，每天都玩得很累，回到旅館幾乎是倒頭就睡，但經過一晚休息後，早上也無法勃起行房，是因為休息不夠嗎？最近幾次的失敗也讓我產生了陰影，會一直擔心無法勃起。

A：勃起功能障礙一直是不少男性難以啟齒的問題，台北市立聯合醫院泌尿科主治醫師楊智凱指出，勃起功能障礙分為「器質性、心因性和混合性」三種，其中「老化」是勃起功能障礙關係最強的因素，性反應會隨年齡率退；另外，壓力大、過於勞累的確也會影響到勃起狀況。

在心理方面會有情慾低落、性衝動減少、夜間勃起次數減少與高潮強度降低，而生理方面，有荷爾蒙、神經血管與海綿體平滑肌的不正常，尤其是不正常的生活型態可能導致勃起功能障礙，如吸菸、酗酒、成癮性毒品、壓力和焦慮，因此治療第一步就是要先改善生活型態。

針對該案例來看，蔡鋒博認為，可能是因為休息不夠，發生勃起障礙後，心理也產生壓力造成後續勃起困難，這類患者通常沒有合併慢性病，特徵是在某些事情發生後，勃起功能突然變差，患者通常年紀較輕，建議適度休息，伴侶間要做良性溝通，或是增加兩人間的情趣，若持續有勃起困難的問題，可進一步就醫檢查。

楊智凱也提醒，勃起功能障礙與心血管疾病具有相同的危險因子，包括高血壓、糖尿病、高脂血症、靜態生活、年老與吸菸，兩者容易併存，勃起功能障礙更被視為心臟血管疾病的先行指標，一定要特別留意。