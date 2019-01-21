高跟鞋揹了好久黑鍋！拇趾外翻和它無關　是2件事所造成

圖／shutterstock

文／林頌凱

「有其母必有其女」形容拇趾外翻特別貼切。拇趾外翻可能會導致全身性的症狀和疾病，但既是遺傳又能怎麼辦？

最近在網路或社群媒體似乎掀起了一陣「拇趾外翻」矯正風潮，舉凡矯正器、正指套、矽膠套、彈性襪一應俱足。我也時常被問到：「穿這些護具有沒有效？」「穿護具很不舒服，不穿還有沒有救？以後是不是就要開刀？」

直接的答案就是：沒有效、沒有效、沒有效，嚴重的拇趾外翻確實要開刀。

拇趾外翻導致身體歪、全身痛

拇趾外翻是大腳趾往第二腳趾偏移，以致腳ㄚ子內側突出一大塊。突出的部位因為鞋子反覆摩擦，可能會導致滑囊發炎疼痛，也可能變形加劇而愈凸愈大，甚至讓大腳趾和第二腳趾上下疊在一起。對要常常站立或走路的學生或上班族，真的是一個沉重的負擔。

拇趾外翻不單單只是外觀和疼痛的問題，它還可能會影響全身的功能。我們常常聽到的骨盆歪斜、脊椎側彎，有一部分是因為拇趾外翻而來。

日本有學者提出「積木原理」─人體骨骼就像一層一層的積木堆疊而成。當積木的第一層不正，上面的積木為了維持平衡，就必須朝相反方向偏移。

腳ㄚ子的骨頭相當於人體最底層的積木，拇趾外翻就相當於第一層積木歪掉，為了維持身體平衡，往上面包括膝關節、髖關節、骨盆、脊椎、頭部會因此全歪斜。臨床上的表現就是全身不明原因的疼痛、關節退化、運動傷害、偏頭痛、下背痛、頸椎病，以及交感神經失調等各種奇奇怪怪的症狀。

角度大於15度就是拇趾外翻

我們把突出部位的兩邊連線做延伸，就可以算出拇趾外翻的角度。如果角度大於15度，就是拇趾外翻。拇趾外翻的嚴重程度可以用外翻角度定義。

拇趾外翻好發於女性，女性發生率大約是男性的10倍，尤其在年輕女性特別常見，不管是需要穿正式服裝的上班族、穿著時髦的年輕女學生、空服員、專櫃小姐，因為腳痛求診甚至開刀的比率特別多。這些族群因為常常要穿高跟鞋或尖頭鞋，所以讓人以為是穿錯鞋子才導致拇趾外翻，事實則不然。

高跟鞋是加重因素不是起因

最近有一位媽媽帶著才幼兒園大班的女兒來看診，她緊張地問：「為什麼我女兒年紀這麼小就有拇趾外翻？以後要不要開刀？」

「哇！為什麼我也有？我怎麼都沒有發現？」我請媽媽把鞋子脫下來，媽媽驚呼。

「妹妹的拇趾外翻是你送給她的啊！」我告訴她。

國外研究發現，拇趾外翻最重要的起因是遺傳。拇趾外翻有很顯著的家族史，如果對患者做家族調查，往往發現更多的女性親人也有拇趾外翻，據悉可能和家族性韌帶鬆弛有關；另一個因素是類風濕性關節炎，而這也是家族遺傳性疾病。

還有一個重要的發現是，足部肌肉無力會造成拇趾外翻。因為穿鞋走路時，常不使用腳拇趾，使得腳底肌肉不發達，造成腳大拇趾彎曲。扁平足常併發拇趾外翻，就和足弓的肌肉無力有關。而老人家的拇趾外翻，究其原因也多是關節退化和肌肉無力。

也就是說，穿高跟鞋只是拇趾外翻的「加重因素」，而不是「導致因素」。高跟鞋很無辜，背了好久的黑鍋。

矯正器無實效，肌肉訓練是重點

既然拇趾外翻的主因是遺傳和肌肉無力，我們可以從幾個方面著手預防其發生：

‧如果家人已經有拇趾外翻，要儘量避免穿著高跟鞋或尖頭鞋。

‧積極治療關節炎。

‧加強足弓力量：踮腳尖站立或是跳繩都是好方法。

‧加強腳部小肌肉的力量：腳趾運動（腳趾頭開合運動、用腳趾頭做剪刀石頭布）、大腳趾的彈力帶運動、腳部內收運動。

‧有扁平足者，用鞋墊增加足底的支撐。

另外，在生活細節上，你還可以：

‧換掉會讓你腳痛的鞋子，改成合腳且楦頭較寬、足弓有支撐的鞋子。

‧如果一定要穿高跟鞋，儘量找機會把鞋子脫下來休息一下。

‧在辦公室裡換穿舒適的拖鞋。

‧下班回家以後，雙腳泡溫水20分鐘。

‧如有紅腫熱痛的發炎現象，可局部冰敷。

「有其母必有其女」形容拇趾外翻特別貼切，然而，雖然不能改變遺傳，卻可以藉助運動加強肌肉力量來矯正拇趾外翻。萬一嚴重到需要靠手術矯正，手術的方式有很多種，大多數效果很好，患者也不必過度擔心。

本專欄反映專家意見，不代表本社立場。

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