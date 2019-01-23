膳食纖維有多重要？藥師揭「關鍵原因」...還可預防大腸癌

▲你知道膳食纖維對人體有多重要嗎？就讓藥師解釋給你聽！



文／藥師KIKI

過年快到了，許多人會來藥局詢問減重產品，但您知道嗎？其實最好及最健康的減重產品就是「膳食纖維」。

以一般認知來說，膳食纖維主要用於改善便秘，如果保健食品中添加了善食纖維，就會建議多喝水，因為膳食纖維會在腸道內吸收水份後漸漸膨脹，刺激腸道蠕動而排便，若是飲水量不足，反而會出現便秘的問題。

膳食纖維在身體具有什麼作用呢？其實膳食纖維是益生菌的食物，而大腸裡存在著數以十億計的細菌，但腸道裡面的益生菌是無法一直存在的，如果要讓好菌繁殖，就需有它們可以吃的「食物」，而所謂的食物就是膳食纖維，細菌會在裡面將纖維分解，製造大量的化合物，讓身體吸收使人體更健康；另外，膳食纖維可以讓好菌停留在腸道中的時間維持更久，讓壞菌無法在腸道中繁殖。



▲膳食纖維能讓好菌停留在腸道中更久，這樣壞菌就無法生存。（圖／取自免費圖庫Pixabay，下同）



那我們到底需要多少纖維才夠呢？英國學者表示，人每天應該至少要攝取25克的纖維，但是如果可以增加到每天30克，對於身體是更加有益的。

這邊提供以下這些食物的纖維量，大概半杯燕麥片＝9克纖維，一個連皮的蘋果＝4克纖維，一根胡蘿蔔＝3克纖維，一個拳頭大菠菜1.5克纖維，100克香菇（約2朵）＝2.5克纖維，1顆含皮的馬鈴薯＝2克，9顆開心果（帶殼）＝1克膳食纖維。

再看一份研究報告，該報告分析了185項研究和58次臨床實驗，發現有1000人每日食用少於15克的低纖飲食，之後改變為每天食用25克以上的高纖飲食，結果最後顯示可以降低13人的死亡以及6人心臟病發作。

另外一個研究還顯示， 膳食纖維會降低2型糖尿病的風險以及大腸癌發生的機率，其餘不管是在體重、血壓及膽固醇也都獲得改善。

在過年這段時間，當我們還在享受著熬夜追劇及打麻將同時，不如在年菜中多放一些高纖食物，像是多放幾朵香菇、帶皮的蘋果熬湯等等，如果真的需要去藥局買膳食纖維保健品，建議食用後要多喝水，別補了纖維反而便祕了！



▲吃了含有膳食纖維的保健後，要記得多喝水，否則可能會有便秘的問題。

資料來源：

https://www.bbc.co.uk/news/amp/health-46827426

Kiki藥師，留學英國，曾任醫連鎖藥妝和醫院藥師、亦曾擔任製藥廠經理。

這裡悶、那裏痛，親友說吃這個藥卡有效？看病領藥怎麼吃老霧煞煞？用藥治病、要命可能只在一線之間，可不能一知半解！《ETtoday健康雲》開闢新專欄「藥師站台」，歡迎來信提出你的用藥難題，我們將請專業藥師來解答你的疑惑，幫你顧健康！信箱：lifenews@ettoday.net

◎鎖定每日刊文，看看專家怎麼解開難題！