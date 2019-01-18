男童喝未熟豆漿中毒亡...皂素惹禍？　營養師「專業打臉」

▲豆漿富含幾十種礦物質及多種維生素。。（圖／Pixabay）

記者胡順惠／採訪報導

豆漿營養價值高，是許多人早餐必備飲品，不過大陸近日竟傳出有小孩喝了沒煮熟的豆漿休克死亡。營養師林世航接受《ETtoday新聞雲》採訪時說，應該是謠言，生豆漿裡的確有胰蛋白酶，但對人體傷害沒那麼誇張，裡面的皂素（soyasaponin）可能會造成拉肚子，但也只是個案。

根據《杭州日報》報導指出，一名王媽媽平常有自己在家煮豆漿的習慣，有一天兒子早上趕著去上學，王婦急急忙忙煮了碗豆漿給他喝，孩子到學校後卻出現呼吸困難、胃脹嘔吐的症狀，症狀急遽惡化，沒多久進入休克狀態，沒想到法醫檢驗發現是被「皂甙」（或稱皂素）給毒死的。

▲陸媒指出，沒有煮沸的豆漿有劇毒。 （圖／翻攝自杭州日報，下同）

林世航表示，這類新聞已經看過蠻多次的，生豆漿裡的確有胰蛋白酶，被抑制掉會對蛋白質的消化減少，對於人體傷害沒那麼誇張，皂素可能會造成拉肚子，不過也只是個案，常有人說煮豆漿會破壞皂素也是錯的，因為皂素的耐熱性很好，這些消息都是謠言。

至於謠傳豆漿一定要加熱到100度才能破壞皂素，才不會因為攝取到皂素而拉肚子。林世航也曾撰文表示，皂素的沸點遠遠高於100度，不會因為溫度達到100度而消失，這代表著大家從「熟豆漿」得到了許多皂素，但可曾聽過喝熟豆漿而腹瀉的嗎（當然細菌污染除外）？

▲陸媒指出，假沸現象不能破壞皂素。

林世航更指，並非只有豆漿含有皂素，研究還發現豆腐的皂素含量不比豆漿低，但我們也不曾因為吃豆腐而拉肚子（細菌污染除外）。為了得到真相，林世航找了許多研究想要來證實傳言，但不幸的是並沒有任何文獻明確指出生豆漿會因為皂素而導致腹瀉，僅有少數幾篇研究稍微提到攝取過多的皂素會對腸胃道產生刺激性，因此喝生豆漿會造成腹瀉的應該不是皂素。

林世航提醒，不要他寫了大豆胰蛋白酶抑制劑或皂素對人體沒什麼危害，就開始喝生豆漿，因為生豆漿的生菌數可能過高，有些研究也指出生大豆有著影響凝血的問題，所以豆漿還是煮過再喝吧！​

▲豆腐的皂素含量不比豆漿低。（圖／Pixabay）