能預防細胞癌化的「植化素」！常見的有這5種要多攝取

▲科學家發現越來越多植化素種類，像是大豆異黃酮，能當保健食品。（圖／翻攝自pixabay）

文／半田俊之介

大約十年前社會掀起一片紅酒熱，為的是攝取紅酒多酚。這是一種可以擊退有害自由基、預防細胞氧化與老化的抗氧化物質。而這一類具備抗氧化效果的植物性機能物質，後來就被統稱為「植物生化素」（簡稱植化素）。

科學家後來又發現越來越多植化素種類，包括大豆異黃酮、兒茶素、芝麻酚等，人們對此趨之若鶩，不只是從食物攝取，還積極補充相關保健食品。植化素雖然沒有戲劇性的降血壓功效，但是能預防細胞癌化，並且抑制囤積在血液中的膽固醇發生氧化，進而預防動脈硬化或是抵抗憂鬱症。若積極攝取將可預防高血壓的合併症，並且改善高血壓，因此有其健康上的意義。

蔬果含有豐富的植化素，常見的植化素如下：

●多酚（polyphenol）：除了紅酒以外，綠茶、烏龍茶等都含有豐富的多酚類。它的一大特性就是對壞膽固醇（LDL–C，低密度脂蛋白膽固醇）發揮極高的抗氧化作用，可望大幅改善動脈硬化造成的心臟病風險。

●大豆異黃酮（isoflavone）：大豆芽當中富含大豆異黃酮，這是一種類似女性荷爾蒙的物質，除了緩和女性更年期症狀和骨質疏鬆症以外，還有預防乳癌、大腸癌、攝護腺癌等癌症的功效。

●兒茶素（catechins）：兒茶素以綠茶最多，紅茶、烏龍茶也有豐富的兒茶素，可抑制癌症，並降低膽固醇、三酸甘油酯（中性脂肪）等血脂肪，其預防糖尿病的功效也已經被醫學界所證實。

●芝麻酚（sesaminol）：芝麻酚是芝麻裡的有效成分，除了防止細胞癌化，還能抑制壞膽固醇氧化，減緩動脈硬化。

●芸香醇（rutin）：蕎麥、番茄、蘆筍等都可見芸香醇，有控制血壓、預防貧血的功效。

植化素的效用

▲植化素雖然沒有戲劇性的降血壓功效，但是能預防細胞癌化，並且抑制囤積在血液中的膽固醇發生氧化。（圖／新自然主義提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

本文摘自《血壓完全控制的最新療法〈二版〉》／ 半田俊之介（東海大學醫學部內科學教授）／新自然主義