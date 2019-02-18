ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
> >

能預防細胞癌化的「植化素」！常見的有這5種要多攝取

ETtoday健康雲

▲黃豆,豆漿,豆乳,早餐,大豆異黃酮。（圖／翻攝自pixabay）

▲科學家發現越來越多植化素種類，像是大豆異黃酮，能當保健食品。（圖／翻攝自pixabay）

文／半田俊之介

大約十年前社會掀起一片紅酒熱，為的是攝取紅酒多酚。這是一種可以擊退有害自由基、預防細胞氧化與老化的抗氧化物質。而這一類具備抗氧化效果的植物性機能物質，後來就被統稱為「植物生化素」（簡稱植化素）。

科學家後來又發現越來越多植化素種類，包括大豆異黃酮、兒茶素、芝麻酚等，人們對此趨之若鶩，不只是從食物攝取，還積極補充相關保健食品。植化素雖然沒有戲劇性的降血壓功效，但是能預防細胞癌化，並且抑制囤積在血液中的膽固醇發生氧化，進而預防動脈硬化或是抵抗憂鬱症。若積極攝取將可預防高血壓的合併症，並且改善高血壓，因此有其健康上的意義。

蔬果含有豐富的植化素，常見的植化素如下：

多酚（polyphenol）：除了紅酒以外，綠茶、烏龍茶等都含有豐富的多酚類。它的一大特性就是對壞膽固醇（LDL–C，低密度脂蛋白膽固醇）發揮極高的抗氧化作用，可望大幅改善動脈硬化造成的心臟病風險。
大豆異黃酮（isoflavone）：大豆芽當中富含大豆異黃酮，這是一種類似女性荷爾蒙的物質，除了緩和女性更年期症狀和骨質疏鬆症以外，還有預防乳癌、大腸癌、攝護腺癌等癌症的功效。
兒茶素（catechins）：兒茶素以綠茶最多，紅茶、烏龍茶也有豐富的兒茶素，可抑制癌症，並降低膽固醇、三酸甘油酯（中性脂肪）等血脂肪，其預防糖尿病的功效也已經被醫學界所證實。
芝麻酚（sesaminol）：芝麻酚是芝麻裡的有效成分，除了防止細胞癌化，還能抑制壞膽固醇氧化，減緩動脈硬化。
芸香醇（rutin）：蕎麥、番茄、蘆筍等都可見芸香醇，有控制血壓、預防貧血的功效。

植化素的效用

▲植物多酚。（圖／新自然主義提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲植化素雖然沒有戲劇性的降血壓功效，但是能預防細胞癌化，並且抑制囤積在血液中的膽固醇發生氧化。（圖／新自然主義提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

本文摘自《血壓完全控制的最新療法〈二版〉》／ 半田俊之介（東海大學醫學部內科學教授）／新自然主義

輪椅女搭電梯慘被「斷頭」？！　美國魔術師惡整路人當場嚇瘋

關鍵字： 多酚 植物生化素 植化素 大豆異黃酮 兒茶素 芝麻酚 芸香醇 半田俊之介
點這裡，留個言吧! facebook weibo
  按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

讓你一夜好眠！專家揭「奇異果6大好處」...連皮帶肉吃更好

蝶豆花落伍啦！15種抗老「紫黑神物」　菜市場就買得到

高血壓者，如廁必知3大重點

預防喝酒過量的5大要領

靠「油漱口」防蛀牙...不料口腔癌上門！醫破偏方迷思

能預防細胞癌化的「植化素」！常見的有這5種要多攝取

限塑創意！食用餐具「米吸管、榻榻米筷子」一起吃下肚

退休按個讚，讓生活快樂的小祕訣

200塊在家驗愛滋！　「自動販賣機、網購」都可買試劑

自慰可射和女友啪啪啪卻射不出？　醫師：要從行為改善

讀者迴響

回到最上面