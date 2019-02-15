糖尿病是一種高血糖狀態　自我控制是對付它的最高手段

▲雖然稱為糖尿病，不過，與其把它當成一種疾病看待，不如把它看成是一種體質處於「高血糖狀態」的問題。（圖／取自免費圖庫pixabay）

文／井藤英喜

糖尿病會引起各種致命性的併發症，同時更是一種生活習慣病，任何人得到都不足為奇。而且，糖尿病可怕的地方是一旦發病，就得終生與之為伍，無法治癒。光是這幾點，就值得我們努力改善、認真預防糖尿病的發生。雖然稱為糖尿病，不過，與其把它當成一種疾病看待，不如把它看成是一種體質處於「高血糖狀態」的問題，這麼一來，更容易幫助我們了解它的本質。

糖尿病和糖尿病前期既然是體質上的問題，也就難以治癒，但只要控制得當，同樣能夠使身體回復到正常範圍或接近正常的狀態。總的來說，糖尿病固然會終生相隨，但卻是可加以控制的，若是置之不理，只會招來嚴重的後果。相反的，若是控制得好，也能過著和一般人無異的生活想。要治療糖尿病和糖尿病前期，靠的不是藥物或手術，而是妥善的自我控制。

▲醫師會就檢測出來的數值做出建議，我們應該遵照醫囑，從日常生活中著手控制。（圖／新自然主義提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

定期量測血糖值，經常檢視目標是否達成

糖尿病患要「控制」的對象，不用說也知道是「血糖值」。已經有糖尿病的人當然要控制好血糖，因健檢得知自身血糖值偏高的糖尿病預備族群，平日也要努力使血糖回復並保持正常。如此一來，血糖自我監測就顯得十分重要，這樣才能定期、確實掌握數值。醫師會就檢測出來的數值做出建議，我們應該遵照醫囑，從日常生活中著手控制。到了下次檢查，如果數值下降，血糖被控制達到正常或接近正常，那就表示日常所做的自我管理發揮作用。

假如血糖值下降的不如預期，甚至於還往上升高，即意謂著自我管理做法有誤或者不夠落實。就檢查來說，一年最少要做一次健康檢查，血糖值偏高的人，最好能夠每隔三個月到半年就驗一次血糖，以檢視控制目標是否達成。現在，我們也可以在家，透過專業的儀器，簡單地測尿糖、驗血糖。面對高血糖，除了聽從醫師的意見之外，最重要的是必須有血糖靠自己控制、靠自己治療的心態和認識。



本文摘自《血糖〈糖尿病〉完全控制的最新療法》／ 井藤英喜（東京都健康長壽醫療中心院長）／新自然主義