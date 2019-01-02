瑜珈雙腳無力急開刀！　醫清出「8公分血塊」：差點癱瘓

▲裴有成醫師與病患解釋。（圖／嘉義市聖馬爾定醫院提供，下同）

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一名56歲婦人日前體驗瑜珈30分鐘，突然感覺雙腳無力，被緊急送嘉義市聖馬爾定醫院急診，經核磁共振影像檢查發現自發性脊椎硬膜外出血，為自發性第10胸椎至第1腰椎脊椎硬膜外血腫塊，壓迫脊髓，骨科主任裴有成緊急開刀取出7、8公分的血塊，熟女慶幸撿回一命。

裴有成指出，患者本身具有高血壓且服用抗凝血劑血拴溶解劑，因此增加執行手術的困難度，手術中必須以電燒、止血棉，以引流管將血量引流出去。當日手術在1小時間內清除出7到8公分的血塊。患者因此得以在7天內恢復出院行走，後續回診追蹤治療。

▲婦人做完瑜珈雙腳無力，送醫緊急開刀。

裴有成表示，脊椎是支撐人體骨頭的重要結構，當脊椎遭不當外力或其他因素形成脊椎硬膜外出血導致血塊壓迫到神經，便會出現肩頸痛、併發雙腳麻痺、無力、大小便困難甚至四肢癱瘓。一旦病患出現上述症狀，務必緊急就醫。脊椎硬膜外出血的急救黃金時機是喪失知覺的24小時內，若沒有緊急手術，很可能造成永久性癱瘓。

病患說，自己平時都有運動習慣，從未想過會因在瑜珈運動過程中施力不當，體驗到30分鐘內雙腳無知覺得經驗真的是非常驚悚，雖然往後半年都需要復健走動並穿背架恢復，好險醫師有在第一時間做緊急手術才能保住一命，真是不幸中的大幸！

裴有成提醒民眾本身要瑜珈為腹部壓力大，負壓使力造成脊椎神經周邊血管破裂導致血塊壓迫脊椎神經。尤其平時有服用抗凝血劑或抗血栓藥物的民眾務必留意。

▲裴有成醫師解釋，脊椎是支撐人體骨頭的重要結構。