過年狂吃大餐？中醫曝「3飲食禁忌＆建議」...吃錯胖死你



▲過年免不了吃喝，因此大家一定要搞懂哪些是自己可以吃和不可以吃的食物。（圖／取自免費圖庫Pixabay，下同）



文／杏儒中醫診所院長蔡易昌

農曆年節假期即將到來，相信大家已經有所規劃，準備和親朋好友相聚聊天，聚會少不了吃吃喝喝，而過年期間菜色零食種類繁多，很多人一定有疑問：該怎麼吃呢？我是不是不適合吃某些東西？



糕餅、牛軋糖、脫水蔬果乾、洋芋片、夏威夷豆、花生、瓜子等年節常見零嘴，不要因為放長假就過度放縱，這些可都是高熱量食品，有些人或許覺得脫水蔬菜乾不是健康食品嗎？其實，坊間不少零嘴的熱量遠遠高於零嘴原料，這是因為在製作過程中，常用油炸脫水或加入大量的糖，所以，反而容易因為體積小，吃進更多熱量。



▲有些零食雖然體積小，卻暗藏高熱量，讓你越吃越胖。



另外像是麵包、麵條、粥等容易讓血糖快速升高的食物，因為是澱粉，所以更容易讓身體啟動儲存熱量的動作，也就是變肥的關鍵，也是要特別注意的喔！

除了常見的年節肥胖問題，我們也從中醫觀點來看各種體質該對哪些食品忌口。

腫瘤患者：如果正在接受化療放療，因為體質上容易呈現虛火，很可能因此有輕微發炎的症狀，此時的飲食，盡量以清淡甚至稍微偏涼性的食物較好，所以市售藥膳盡量不要吃，燒烤、油炸以及辣的食物等，因為容易上火，所以最好不要食用，另外像瓜子、花生等堅果，以及牛軋糖、魷魚絲等零嘴，也是要避免的食物。



▲如果你正在接受化療，最好別吃油炸或是辛辣的食物。（圖／CFP）



糖尿病患者：要注意吃了會飽的主食類澱粉食物，譬如飯類、麵類等，建議食用相對較安全的糙米飯、冬粉、燕麥片。如果圍爐吃火鍋，則要當心火鍋中的玉米、芋頭等澱粉含量高的蔬菜，這些都必須算進主食類的熱量中喔！所以建議多吃青菜類，不但可以延緩血糖衝高速度，也可以讓提高血糖穩定度，才不會讓血糖忽高忽低；另外像是傳統糕餅、糖果類則是危險食物喔！

腎臟病患者：記得青菜要燙熟才吃，香濃的火鍋湯底則是十分危險的食物，因為這些食品高鉀高磷，吃了會增加腎臟的負擔。另外像是高鹽分的海鮮乾貨零嘴，如干貝乾、昆布、魷魚絲、海苔等，千萬不能碰喔！



▲腎臟病患者要記得將青菜燙熟才能吃。（圖／記者李佳蓉攝）



如果有生育打算的夫妻，菸酒、冰品、咖啡、茶葉、奶茶、可樂等，都要避免；高鹽、醃製食物則不要吃太多，還有記得要早睡早起，以及多吃富含葉酸的食物，可以幫助受孕喔！

至於怕冷的朋友，可以酌量煮些黃耆、枸杞、紅棗，當成茶飲隨時補充，或是適量吃些羊肉爐、麻油雞等溫補藥膳，不但可祛除寒氣，也可以補補腎氣、增強體力。

農曆年是傳統的大節慶，闔家團圓、走春拜年，難免會多吃多喝一點；但是，不要因為年假就大肆放縱，把暴飲暴食當作常態、甚至絲毫不忌口。年節要過，健康也要看顧好喔！祝各位新年快樂，健康如意！



▲若是怕冷可以吃點麻油雞或是羊肉爐，要記得別太過度。（圖／資料照）



本文經「杏儒中醫」同意授權提供，原文在此