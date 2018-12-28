吃魚眼睛真的補眼睛嗎？

▲魚含有豐富的DHA，可以促進視網膜的健全發育，並可預防視網膜病變及白內障。（圖／達志／示意圖）

文、圖／灃食教育基金會

海魚所富含的高度不飽和脂肪酸，對頭腦的發展是有正面的影響的，而魚眼含有豐富的DHA，可以促進視網膜的健全發育，並可預防視網膜病變及白內障。其中以深海魚類的DHA含量較多，例如鮭魚、鯖魚、鮪魚等。多吃魚眼睛及深海魚類，的確有助於視力發育，然而實際上魚眼睛的體積較小，營養素的含量不高，因此不能作為補眼睛的唯一選擇。

▲魚肉中含有豐富的胺基酸、不飽和脂肪酸及魚肝油等，這些營養物質有助於預防中老年性眼底黃斑退化和視網膜病變。（圖／灃食教育基金會提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

魚肉中含有豐富的胺基酸、不飽和脂肪酸及魚肝油等，這些營養物質都有保護眼組織的作用，尤其有助於預防中老年性眼底黃斑退化和視網膜病變。灃食智庫潘敏雄教授特別提醒，均衡營養才是真正的健康之道，最佳情況是每周吃魚一至兩次，並且搭配綠色蔬菜、水果、雜糧全穀類等，全方位攝取必須營養素。

▲避免長時間盯著電腦或手機螢幕，最好能每20分鐘休息20秒，全面性地注意生活習慣與飲食習慣，才是保護眼睛的最佳方法。（圖／取自免費圖庫／Pixabay）

除了營養均衡攝取以外，也要配合正確的日常生活作息，避免長時間盯著電腦或手機螢幕，最好能每20分鐘休息20秒，看看遠景、若在大太陽底下曝曬，需戴太陽眼鏡、眼妝與睫毛膏睡前也必須徹底卸除，否則眼睛周圍的腺體會被塞住，容易引起不適，此外，切勿隨意揉眼睛讓細菌侵入。全面性地注意生活習慣與飲食習慣，才是保護眼睛的最佳方法。

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