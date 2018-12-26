台中登革熱警報解除！四個月累積破百例全國最多

▲台中大里區開心農場先前出現登革熱群聚，防疫人員噴藥防蚊。（圖／台中市衛生局提供）

記者洪巧藍／台北報導

今年台中市登革熱疫情特別嚴重，從8月底發現當地首例本土病例之後已累計113例個案，是全國最多。疾病管制署表示，社區監測至25日已經超過28天沒有登革熱病例，終於在107年結束以前宣告警報解除。

今年登革熱多發生在台中、新北等過往認為比較不會有疫情的地區，反而南部的疫情狀況還好。疾管署副署長莊人祥分析，過往南部疫情比較多，主要是因為北迴歸線以南地區有埃及斑蚊，本身比較喜歡待在室內，且警覺性高，病毒的傳播效率較好，中部、北部地區的病媒蚊則是以白線斑蚊為主，喜好待在戶外，且動作比較遲緩容易被人發現，相較傳播能力沒那麼好。

然而這也使得中部以北的民眾、醫師警覺性相對較低，且今年台中、新北主要的疫情發生地區為菜園、果園，符合戶外環境，契合白線斑蚊的習性，也讓疫情有機可乘。

▲台中大里區開心農場防疫人員噴藥防蚊。（圖／台中市衛生局提供）

特別的是，這次台中疫情的起點為「開心農場」是一個幅員廣大且承租給一般民眾栽種果蔬的農園，承租的人可能來自台中各地，加上農園環境容易有積水容器，一旦發生疫情就很容易擴散。登革熱一共有四型病毒，今年台中全部都是第一型，評估可能就是同一波疫情造成的後續。

莊人祥說，經過這次菜園登革熱疫情，已經訂定出「 都會區菜果園管理指引」並且給個縣市政府，作為登革熱防治重要參考。

根據疾管署統計，今年登革熱總計183例本土病例，當中台中113例最多，新北44例次之，其餘縣市則都是零星病例。而目前天氣轉冷，不利於登革熱傳播，本土疫情可能暫歇，不過接下來有元旦連假、農曆年假期，民眾出國旅遊的機會大增，若前往東南亞等登革熱流行國家還是要多注意防蚊，避免感染病毒回國，進而造成社區的疫情傳播。