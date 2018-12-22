▲冬至吃湯圓4種人不適合！營養師點出關鍵「支鏈澱粉」。（圖／資料照／嘉義基督教醫院提供）

記者嚴云岑／台北報導

69歲的王伯伯罹患糖尿病，去年冬至吃了5~6顆湯圓，不僅腹脹難受，連飯後血糖都比平常還高。今（21）日就是冬至，營養師表示，冬至湯圓主成份糯米含大量支鏈澱粉，會增加與消化酵素接觸的面積，大量攝取容易伴隨消化不全、腹脹、腹痛等症狀，建議有4種問題的人應小心食用。

林口長庚營養治療科營養師陳昕玫表示，應小心吃湯圓的4類族群分別為糖尿病、胃食道逆流、牙口發育不全與中風後吞嚥困難病患。

陳昕玫逐一說明，支鏈澱粉吸收速度快，因此升糖指數（GI）較高，血糖易快速上升，且4顆包餡湯圓就等於一碗白飯，建議病友應減量正餐白飯只吃半碗，而餐間湯圓兩粒足矣。

對於胃食道逆流、腸胃不適或容易腹脹的患者而言，湯圓本身餡料所含的糖分及甜湯易加重腸胃道負擔，且湯圓具高黏性，若有牙口發育不全或缺牙者，應切小塊並充分咀嚼後再食用，以免噎到。中風後吞嚥困難者，也不建議攝取，以免嗆咳致吸入性肺炎等風險。

最後，陳昕玫提醒，包餡湯圓一顆就有70大卡，而無餡料的紅白小湯圓約10顆有同等熱量。另外烹煮時額外加入的砂糖或是紅豆紫米等配料都是額外的熱量來源，一般民眾吃包餡湯圓一次應以2顆為宜，無餡料紅白小湯圓則建議不超過20顆，與正餐主食作替換，每吃2顆包餡湯圓則減少半碗白飯，以減少額外熱量。