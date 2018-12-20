雙城論壇／建構「醫養護保」長照體系！上海嘉定專家提5大作法



▲上海市嘉定區衛生健康委員會方雲芬主任。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李佳蓉、趙于婷／台北報導

全球邁入高齡化，使得長期照護的需求人數同步增加，上海市嘉定區衛生健康委員會方雲芬主任在2018台北上海雙城論壇《大健康產業交流分論壇》，針對上海市嘉定區長期照護體系的建設和思考進行分享，並提出「5大作法」努力滿足老年人多層次的健康服務需求，提高老年人整體健康水平。

以「老有所養、老有所醫、老有所護、老有所保」作為實現健康老齡化的共同願景，方雲芬說。位處上海西北方，建縣800年的嘉定，常住人口約158萬，目前加快現代化新型城市建設如科技、汽車、教化、健康及美麗嘉定。

方雲芬在論壇中分享嘉長期醫療照護體系的5大主要作法：



1. 包括政策支撐，建立「醫養護保」相關機制

方雲芬說，上海以建立長護險制度，嘉定也已全面落實。此外，構建「醫養護保」四位一體的服務體系，包括家庭醫生簽約服務，「9073」養老服務體系，老年護理機構、護理管理中心及社會辦護理站。

2. 規劃引領，優化老年健康服務資源配置

包括「區級－社區－居家」三級老年護理布局，加強居家護理服務資源的配置，以引領各社會醫療機構展開居家護理服務，繼續推進家庭病床建設。強化老年醫療護理人才隊伍建設，圍繞老年健康服務布局和發展，加快培養老年醫療護理人才，依託區老年醫療護理中心，加強相關人才培養。

3. 理順機制，提升老年健康服務能力

方雲芬表示，發揮社區衛生服務中心平台功能，設立社區護理管理中心。日後全面推進長期護理保險制度實施，加強老年照護統一需求評估體系的建設。此外，實施60歲以上老年人免費體健，並且建立「1+1+1」醫療機構組合簽約服務關係，為簽約老年人提供慢性病長處方、家庭病床等服務。

4. 醫養結合，加強醫療與養老機構融合發展

提供簽約服務、入駐服務及就近服務，選派醫護人願入住養老機構定期提供醫療護理服務，並讓新設置的養老機構與社區衛生服務中心鄰近設置等。



5.信息支持，搭建嘉定區養結合雲平台

有效打通並整合健康養老的各類資源，可以對接社區衛生服務系統，長護險信息系統、評估系統等，互聯互通醫保，入院輪候、醫療護理和家庭病床等數據，實現「智慧區養管理」。

提及初步成效，方雲芬指出，預計到2020年，嘉定老年護理床位數可超過4000張，達戶籍老年人口2.0%，目前已設置並取得許可社會辦理護站共13家，2018年已展開居家護理服務2026人共達15.26萬人次。醫養結合支撐平台功能已完全覆蓋13家社區護理管理中心，整合家庭醫生、社會辦護理站的供給資源，提供家庭醫生簽約，居家醫療護理、家庭病床等服務。嘉定醫養結合雲平台上線，並逐步完善功能，提高醫療護理效率。