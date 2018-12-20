雙城論壇／台灣2026年成超高齡化社會　專家談長照人力缺乏4因素

▲台北市衛生局局長黃世傑。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者趙于婷、李佳蓉／台北報導

台灣人口老化快速，長期照護是眼前重要政策之一，雙城論壇「大健康產業交流分論壇」今（20）日也特別針對此議題做討論。台北市衛生局局長黃世傑指出，預估台灣在2026年會成為超高齡化社會，雖然現在政府積極推動長照政策，但一直缺乏人力，主要和「社會對照服員專業認知、職業定位、評價、個人健康體力無法負荷」有關。

黃世傑說，台灣在今（2018）年邁入高齡化社會，預估8年後將成為「超高齡化社會」，其中台北市老年人口占率是六都第一，為強化高齡照護，世界衛生組織（WHO）也在2016年的第69屆世界衛生大會通過決議，提出5大策略性目標，包括「每個國家都要對健康老化採取行動、建構高齡友善環境、以老年人口群的需要改革健康照護體系、發展居家/社區/機構的長期照護體系，提升對健康老化的測量、監測與研究」。

而台灣也在早在1998年執行長照1.0，通過老人長期照護三年計畫，積極佈建長照資源，到今日的長照2.0，往前到預防，往後到減緩失能和失能照護在地老化等創新服務。

▲雙城論壇今登場，大健康產業交流分論壇邀集專家討論長照議題。



長照2.0服務對象從原本只有「65歲以上老人、55歲以上山地原住民、50歲以上身心障礙者、65歲以上僅IADL需協助的獨居老人」4類，擴大納入「50歲以上失智症患者、55-64歲失能平地原住民、49歲以下失能身心障礙者和65歲以上僅IADL失能衰弱老人」，增加到8類。

長照仍需要時間推動，政府也積極做資源結合。黃世傑提到，為培育長照專業服務人力，長照醫療機構和設有老人相關科系的大學院校進行產學合作，提供實務教學、學生實習、師資交流和人才培育等訓練。

黃世傑強調，長照2.0就是希望從健康、亞健康、失能/失智到臨終，都可以提供完善服務。但他也坦言，照服員人力仍有缺口，可能和社會對「照服員專業認知、職業定位、個人健康和體力無法負荷」有關，必須好好塑造照服員的社會價值，規劃升遷機制，來鼓勵人員投入和留任。