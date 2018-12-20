雙城論壇／失智成沉重社會經濟負擔！專家提「4大發展階段」對抗老化



▲上海市同濟醫院王培軍副院長。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李佳蓉、趙于婷／台北報導



根據2018年全球失智症報告指出，全球5000萬失智人口中，罹患阿茲海默症者就佔了2/3，該如何早期發現？上海市同濟醫院王培軍副院長在《大健康產業交流分論壇》針對多模態影像的阿茲海默症（Alzheimer’s disease,AD）早期智能診斷和預測的發展及應用分享4大發展階段，並呼籲「早期診斷早期預測」的重要性，才能開展AD超早診療，提升療效。

王培軍以4大發展階段開啟論壇內容，分別為AD早期智能診斷和預測的必要性、發展現狀、發展歷程及發展趨勢。他說，阿茲海默症為一種進行性發展的神經退化性疾病，在中國65歲以上人口的老人痴呆患病率約3.21%，造成沉重的社會經濟負擔。

AD早期診斷和預測意義重大，但王培軍說，現有阿茲海默症早期診斷標準具有侷限性，包括缺乏結構磁共振定量評估、缺乏功能磁共振腦功能評估、缺乏代謝磁共振腦代謝評論，還有早期診斷和預測的敏感性和準確性都不高。所幸神經影像新技術的發展為AD早期診斷預測提供有效方法，透過多模態影像標誌物為AD早期診斷預測提供全面系統的信息。此外，透過大樣本數據庫的創新進步加上人工智能算法，以建立精準智能診斷和預測的系統。



▲2018台北上海雙城論壇《大健康產業交流分論壇》。（圖／記者屠惠剛攝）

提及AD早期智能診斷和預測發展歷程，王培軍指出，在建構AD早期，期盼能以多中心、大樣本、標準化的智能數據庫，加上創建AD早期多模態影像智能診斷和預測關鍵技術，進而實現AD早期精準智能診斷和預測，自動生成診斷預測報告。

面對AD早期智能診斷和預測發展的趨勢，王培軍則說，第一步以建立標準化大樣本智能數據庫，透過複雜深層模式和分布是進行算法研發，再來整合多模態的影像和臨床信息應用在診斷和預測AD，最後以達到顯著提升AD早期診斷和預測的準確性。最後也以「基於神經影像技術，採用智能融合算法，開展AD超早診療，顯著提升AD療效」作為結尾，並呼籲阿茲海默症務必要早期診斷早期預測，以合適的鍛鍊對抗身體老化為根本。