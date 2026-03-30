「40歲前有脂肪肝」罹5癌風險狂飆！醫嘆：沒症狀最可怕

▲根據統計，新國病脂肪肝約有30%的國人都有。（示意圖／亞大醫院提供）

記者李佳蓉／綜合報導

全台高達700萬人患有脂肪肝，儼然已成為新國病之一，許多民眾甚至只把它當作健檢報告上的小毛病，但重症科醫師黃軒引述最新研究示警，40歲前若出現脂肪肝，不僅整體罹癌風險增加20～50%，肝癌風險更飆升100%以上，連胰臟癌、大腸癌、胃癌甚至肺癌的機率都會被拉高。他提醒：「你現在的選擇，將決定10年後是否在腫瘤科報到。」

不痛不癢才可怕！「脂肪肝」害身體悄悄失控

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃軒醫師在粉專發文解釋，脂肪肝從來不只是肝臟的問題，而是全身代謝系統失控的起點。一旦進入此狀態，體內便開啟低度發炎模式，引發胰島素阻抗、慢性發炎、血管損傷及內分泌混亂。最可怕的是，這一切幾乎沒有症狀，身體在不痛不癢中「慢性燃燒」，導致癌症風險悄悄增加。

40歲是罹癌分水嶺 醫教「脂肪肝逆轉」公式

臨床數據顯示，全球癌症正出現早發型（小於50歲）上升趨勢，而40歲前後正是疾病開始進入加速區的分水嶺，特別是大腸癌與乳癌最為明顯。但黃軒強調，脂肪肝是少數「可逆轉」的代謝性疾病，前提是「你要夠早開始」。

想要截斷通往癌症的路，身體其實會回應你的努力。黃軒分享具體數據：減重5%可改善脂肪肝，減重7～10%能改善發炎，若能減重10%以上，高達90%的脂肪性肝炎（NASH）能獲得緩解，甚至可能逆轉纖維化。除了減重，更要搭配「吃對、動起來」，包括少加工食品、少糖少酒，每日攝取300～500g蔬菜，並維持每週150分鐘運動，避免久坐。

黃軒呼籲，脂肪肝不是終點，而是身體給你的最後一次提醒。40歲不再只是篩檢的起點，而是決定未來人生走向的關鍵時刻。