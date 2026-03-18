杜拜巧克力爆紅「一片熱量＝1.5個排骨便當」！營養師教4招聰明吃

▲杜拜巧克力熱量驚人，一片抵1.5個便當，攝取應留意份量與食安。（圖／翻攝自FB）

記者閔文昱／綜合報導

近期社群平台瘋傳一款來自杜拜的巨無霸巧克力，切開瞬間發出清脆「喀滋」聲、內餡爆出濃郁綠色醬體，掀起全球打卡熱潮。這款甜點出自Fix Dessert Chocolatier，甚至衍生出各式新品，在台灣也引發搶購，價格從原本約300元一路被炒高至千元以上，話題不斷。

爆紅關鍵在「靈魂內餡」

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杜拜巧克力與傳統巧克力最大差異，在於其獨特內餡。營養師楊斯涵指出，其核心使用中東常見的「卡達伊夫麵」（Kadayif），這是一種極細麵絲，需先以大量奶油炒至金黃酥脆，再拌入濃郁開心果醬，最後由厚實巧克力包覆。

這樣的結構創造出強烈對比：外層硬脆、內層則同時具備酥脆與滑順口感，加上濃厚堅果香與甜味，帶來與傳統巧克力截然不同的多層次體驗，也成為爆紅主因。

▲杜拜巧克力熱賣全球。（圖／資料照）

口感升級但熱量爆表

然而，美味背後也隱藏驚人熱量。楊斯涵分析，杜拜巧克力屬於典型「高糖＋高脂＋精緻澱粉」組合，一整片約200公克的成品，熱量高達1000至1200大卡，相當於1.5個排骨便當；即便是縮小版球狀產品，一顆也約400大卡。

她提醒，過量攝取恐造成血糖劇烈波動，並增加身體負擔，尤其對於體重控制或血糖管理族群更需特別留意。

營養師教4招「聰明吃」

面對人氣甜點，營養師建議不必完全忌口，但應掌握幾個原則：首先是「分食」，避免一人獨享造成熱量爆表；其次搭配無糖茶或黑咖啡，有助解膩並減緩血糖上升；第三須留意過敏原，因內餡含開心果與麩質，過敏者應避免；最後則是冷藏保存、食用前稍微回溫，能維持最佳口感。

食安問題也需留意

此外，衛生福利部食品藥物管理署曾公布邊境抽驗結果，部分來自阿聯酋的巧克力產品被驗出防腐劑含量超標，須退運或銷毀，並提高抽驗比例。相關檢驗也涵蓋其他進口食品，包括芥末醬、魚片及香料等品項出現不合格情形。

食藥署提醒，面對網路爆紅商品，消費者除了追求話題與口感，也應留意來源與標示，避免購買來路不明產品，確保食品安全。