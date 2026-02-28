凡士林「5大隱藏用法」全公開！藥師警告：拿來卸妝恐堵塞毛孔

▲凡士林用途多，卻也隱藏著不為人知的使用禁忌。（示意圖／本報資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

幾乎家家戶戶的櫃子裡都有一罐「凡士林」，許多人對它更是抱有萬能的期待，它真的有這麼神奇嗎？粉專「藥師how棒」謝誌榮藥師解答，凡士林最主要的功能其實是鎖水，並分享「5大隱藏用法」，同時也警告千萬別拿來卸妝，否則只會讓毛孔塞住。

謝誌榮藥師解釋，凡士林的作用機制是「在皮膚表面形成保護膜，防止水分流失！」只要用對地方，它確實是日常保濕的小幫手。他分享以下使用方式：

✓當作護唇膏：在嘴唇乾裂的時候使用，幫助鎖水。

✓關節防乾燥：塗抹在容易乾燥的手肘、膝蓋、腳跟。

✓撫平毛躁：把少量的凡士林塗在髮尾上，能讓乾燥、毛躁的髮絲變得比較柔順。

✓染髮防護：如果怕染髮劑沾到皮膚，可以在髮際線用凡士林抹一圈。

✓睫毛定型：在夾睫毛前使用，還可以讓睫毛持久捲翹。

不過，謝誌榮也打破國人迷思，強調「凡士林也不是萬能的喔！」他點出，凡士林本身不能補水，因此絕對不能用來取代保濕乳液或保濕精華液。此外，針對網路上的卸妝偏方，他也提醒，卸妝時千萬不要用凡士林，否則很容易堵塞毛孔。

謝誌榮叮嚀，民眾皮膚若有濕疹或是燙傷的情況，請務必使用有藥效的藥膏。他重申，「凡士林只能幫忙鎖水保濕，不具有治療的效果」，破除民眾把凡士林當作萬靈丹的觀念，強調只有用對地方、用對方法才有效。