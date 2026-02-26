北榮獲「全球最佳醫院」第174名　陳威明：世界看見台灣醫療實力

▲北榮院長陳威明。（資料照／記者洪巧藍攝）

生活中心／綜合報導

美國《新聞周刊》（Newsweek）公布「2026全球最佳醫院」排名，今年台灣有2家醫院入選250強，其中台北榮民總醫院排名第174名，較去年上升34名；台大醫院則首次進榜入列第249名。對此，北榮院長陳威明說，台灣的醫療水準並不輸給其他國家，希望未來能看到更多台灣醫院進榜，讓世界看見台灣醫療的實力。

陳威明指出，真正進入評比並不簡單，醫院這幾年在國際化方面已經非常努力，這一點也逐漸被其他國家看見，應該是重要因素之一。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳威明說，與國外醫療機構的交流相當密切，國際能見度越來越高，也獲得更多國際認識，加上來自海外的病人增加，這些因素都為評比加分。舉例來說，紐約大學去年與院方簽約；梅約醫院則是在前年底正式簽約。此外，還有多家韓國、日本的重要醫院與院方合作，包括日本國立癌症醫學相關醫院等指標性機構，陸續與榮總簽署合作協議。

陳威明表示，這些努力帶來明顯進步，去年排名為208名，今年一口氣進步34名，幅度相當可觀。他說，當然還是要持續努力，也很高興看到台大醫院今年一起進入榜單。

他提到，自己一直希望台灣有越來越多醫院能夠進入排名。這次的主軸，其實也是一種「不服氣」的心情。他認為，台灣的醫療水準並不輸給其他國家，無論是醫療品質或健康照護指數，台灣已連續7、8年名列前茅。但在醫院排名方面，許多國家都高度重視，而台灣並非英語系國家，相對較為吃虧。

他坦言，年初就訂下今年至少要進入200名以內的目標，而這次確實達成。至於更往前邁進，他坦言非常困難，要在全球數千家醫院中持續往前爬並不容易，但總要有方向，逐年進步。今年的進步幅度算是不錯，在全球約兩千多家醫院的評比中，能有這樣的成績已屬不易。希望未來能看到更多台灣醫院進榜，讓世界看見台灣醫療的實力。

根據《新聞周刊》報導，全球醫院數量接近21萬6000家，龐大選項使病患與家屬難以全面掌握醫療資源，該刊自2019年起與Statista合作發布全球最佳醫院榜單，今年邁入第8年，並提供各國排名供讀者參考。

本次評比涵蓋32國，包括台灣、日本、南韓、新加坡、英國、美國等，選取標準包含人口規模、平均壽命、生活水準、醫院密度與資料可取得性。評分依據4大資料來源，包括醫療專家推薦、醫院品質指標、既有病患體驗資料，以及「病患回報結果指標」（PROMs）實施調查。