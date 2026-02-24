年輕人膝蓋痛就醫　竟是過度運動造成「皺襞症候群」

▲坐姿抬腿示意圖。（圖／衛福部南投醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

大多數人若感覺膝蓋疼痛，常直接聯想到「退化性關節炎」，並認為是年紀漸大的正常老化過程；物理治療師提醒，近年來診間也開始有年輕患者因膝蓋疼痛而就醫，而禍首自非老化，而是過度運動、交通事故等都可能會引起「皺襞症候群」。

衛福部南投醫院物理治療師蘇煜華表示，膝關節內有四種不同類型的皺襞(Plica，襞音同壁)，形似衣服的皺摺，其中「內側皺襞」較易出現問題；當膝蓋持續重複彎曲、伸直，例如跑馬拉松、騎腳踏車等，內側皺襞與關節不斷互相摩擦，就可能會磨損、發炎引起「皺襞症候群」，患者則可能會出現膝蓋前、內側疼痛，當膝蓋變換姿勢時可能出現摩擦聲音，覺得膝蓋無法使力、卡頓有如被鎖住般，關節積水腫脹不適等症狀。

蘇煜華表示，皺襞症候群若長時間不處理，皺襞變厚、纖維化，恐加速膝關節退化，其治療方法與其他關節炎跟韌帶發炎相似，醫師會依病患的狀況給予口服藥物、注射治療、震波治療或安排復健等方式，大部分病患都會達到緩解；除藥物治療，適當的伸展運動及弓箭步、坐姿抬腿等動作能夠加強股四頭肌的股內斜肌(VMO)之肌力，穩定膝關節，減少膝蓋承受的負荷。

蘇煜華強調，皺襞症候群並非老年人專利，尤其是喜歡運動的年輕族群反更易罹患，但只要做好日常保健習慣，便能夠降低膝關節受傷的機會，維持良好的生活品質。