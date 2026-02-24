ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

>

年輕人膝蓋痛就醫　竟是過度運動造成「皺襞症候群」

▲坐姿抬腿示意圖。（圖／衛福部南投醫院提供）

▲坐姿抬腿示意圖。（圖／衛福部南投醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

大多數人若感覺膝蓋疼痛，常直接聯想到「退化性關節炎」，並認為是年紀漸大的正常老化過程；物理治療師提醒，近年來診間也開始有年輕患者因膝蓋疼痛而就醫，而禍首自非老化，而是過度運動、交通事故等都可能會引起「皺襞症候群」。

衛福部南投醫院物理治療師蘇煜華表示，膝關節內有四種不同類型的皺襞(Plica，襞音同壁)，形似衣服的皺摺，其中「內側皺襞」較易出現問題；當膝蓋持續重複彎曲、伸直，例如跑馬拉松、騎腳踏車等，內側皺襞與關節不斷互相摩擦，就可能會磨損、發炎引起「皺襞症候群」，患者則可能會出現膝蓋前、內側疼痛，當膝蓋變換姿勢時可能出現摩擦聲音，覺得膝蓋無法使力、卡頓有如被鎖住般，關節積水腫脹不適等症狀。

[廣告]請繼續往下閱讀...

蘇煜華表示，皺襞症候群若長時間不處理，皺襞變厚、纖維化，恐加速膝關節退化，其治療方法與其他關節炎跟韌帶發炎相似，醫師會依病患的狀況給予口服藥物、注射治療、震波治療或安排復健等方式，大部分病患都會達到緩解；除藥物治療，適當的伸展運動及弓箭步、坐姿抬腿等動作能夠加強股四頭肌的股內斜肌(VMO)之肌力，穩定膝關節，減少膝蓋承受的負荷。

蘇煜華強調，皺襞症候群並非老年人專利，尤其是喜歡運動的年輕族群反更易罹患，但只要做好日常保健習慣，便能夠降低膝關節受傷的機會，維持良好的生活品質。

【細節控會跪】美甲師彩繪「鈔票美甲」　衛星、天線連印章都神還原

關鍵字： 膝蓋 疼痛 皺襞症候群

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

年輕人膝蓋痛就醫　竟是過度運動造成「皺襞症候群」

很多人腸胃不適「竟是腸癌前兆」！醫曝3警訊：40歲↓案例增加中

阿嬤沒騙人！「暖暖包貼屁溝」鼻塞秒通　醫：連經痛、便秘都能救

26歲超市店員「從無法拿商品到扛2kg白米」　健保給付SMA藥助重生

《玩命關頭》韓哥新春再訪馬偕兒醫　陪伴病童送車車、玩偶超暖心

國內已累計30例「瘦瘦針」不良反應通報　癲癇、進食障礙都有

春節8萬人腹瀉就醫「群聚8成是諾羅」　疾管署估疫情3月仍好發

27歲男健身突胸痛腫脹　竟是罕見「胸大肌斷裂」

男打瘦瘦針突眼出血　藥師示警風險「2類人」禁用

3個月大嬰「染B流併肺炎」進加護　本流感季最小重症

讀者迴響

回到最上面