男愛吃加工食品　「頭暈、爬樓梯喘」竟已腸癌晚期

68歲的李爺爺平時偏好高油、高鹽的加工食品，近來頻繁出現頭暈、爬樓梯容易喘的情形，起初以為只是年紀大、體力下滑，到診所檢查發現血紅素偏低，進一步接受免疫法糞便潛血檢查（i-FOBT）呈陽性反應，轉至大醫院檢查發現已罹患大腸癌第三期。

台北慈濟醫院大腸直腸外科醫師陳昱廷指出，李爺爺就醫後安排電腦斷層及無痛大腸鏡檢查，於肝臟下方的腸道發現約3公分腫瘤，病理切片確診為第三期大腸癌，隨後安排腹腔鏡右半結腸切除手術，並規劃術後輔助性化學治療，目前恢復狀況良好，持續定期回診追蹤。

根據衛福部癌症登記資料顯示，大腸直腸癌長年位居國人癌症發生率第二名、死亡率第三名。過去好發於50歲以上族群，但近年有年輕化趨勢。陳昱廷指出，不良生活型態是主要風險因素，包括紅肉與加工肉品攝取過量、蔬果及膳食纖維不足，以及缺乏規律運動，此外，糖尿病、肥胖、吸菸、飲酒及長期慢性發炎，也都會提高罹患大腸癌的風險。

陳昱廷表示，大腸癌早期多半沒有明顯症狀，隨著腫瘤逐漸增大，才可能出現「腹痛、血便、排便習慣改變或糞便變細」等警訊，若腫瘤進一步堵塞腸道，約有兩成患者可能發生腸阻塞，出現無法排氣排便、食慾不振，甚至噁心嘔吐等症狀，若延誤治療，恐引發腸穿孔、腹膜炎或敗血症，嚴重危及生命。

在篩檢方面，陳昱廷說，過去常使用的化學法糞便潛血檢查（g-FOBT）容易受飲食或上消化道出血影響，造成偽陽性結果，免疫法糞便潛血檢查（i-FOBT）較能精準鎖定下消化道出血病灶。

陳昱廷進一步說明，若在大腸鏡檢查中發現息肉並完整切除，即便病理檢查顯示為惡性，仍可依病情選擇密切追蹤或進一步治療，若已形成腫瘤，則需依病灶位置進行結腸切除手術，若能在早期接受標準治療，五年存活率可達九成以上。

陳昱廷提醒，國健署已將大腸癌公費篩檢年齡下修至45歲，符合資格者每兩年可免費接受一次免疫法糞便潛血檢查，若一等親家族中有大腸癌病史，則建議提前至40歲開始定期篩檢。