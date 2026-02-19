她反覆暈眩1個月以為貧血　醫揪出「前庭神經炎+耳石脫落」

▲頭暈的成因可能很複雜，若經常發生切勿輕忽。（圖／達志示意圖）

記者邱俊吉／台北報導

45歲王小姐在最近一個月來，清晨起床時反覆出現天旋地轉的暈眩感，且常伴隨噁心、冷汗，甚至會感覺站不穩，她本以為只是貧血或壓力過大，直到某天在捷運站暈到跌倒，警覺已不能再拖，就醫才發現頭暈的原因複雜，透過跨專科診斷與治療才改善症狀。

台北醫學大學附設醫院神經內科主任李薰華說，頭暈看似常見，實際成因卻可能不只一個，可能來自內耳平衡系統異常，也可能與中樞神經系統、心血管或自律神經功能失調有關；為提升診斷效率及照護品質，北醫醫學大學附設醫院整合耳鼻喉科與神經內科，建立全國少見的頭暈聯合門診，透過跨科合作，提高診斷與治療的準確度。

李薰華表示，王小姐在神經內科初診時，醫師從病史詢問發現，她的暈眩多在轉頭或改變姿勢時出現，且每次持續時間短暫，研判與耳石脫落有關，隨後透過多種測試及完整神經學評估，確認為良性陣發性姿勢性眩暈，並當場施行耳石復位術，症狀立即明顯減輕。

不過，症狀改善並非治療終點。醫療團隊進一步追溯病程，發現她一個月前首次出現劇烈眩暈，可能與前庭神經炎有關，於是轉介至耳鼻喉科門診檢查，確認左側前庭功能受損並合併輕微聽力下降，最終診斷為前庭神經炎合併耳石滑脫。

在跨科照護下，王小姐除症狀獲得控制，也接受前庭平衡復健訓練，並調整作息與居家環境，數周後，不但行走更穩定，頭暈也明顯減輕，並重新恢復晨走習慣，逐步找回日常生活的安全感。

北醫附醫耳鼻喉科主任林哲玄說，根據觀察，頭暈聯合門診約3成以上患者是經2科合作才確診，部分原被認為是單純耳石症的個案，實際為小腦中風或前庭性偏頭痛，也有患者需經平衡功能檢查後，才確認為梅尼爾氏症。

林哲玄指出，頭暈對生活影響甚鉅，可能導致行走困難、工作受限，甚至引發焦慮及憂鬱，透過以病人為中心的跨科整合照護，相較更能及早釐清病因並對症治療，真正幫助患者擺脫暈眩陰影。