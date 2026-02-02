ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

高危險群吃藥治癒C肝「復發率15%」　醫曝有個案3度感染

▲▼全民攜手「消除肝炎」，邁向無肝炎國度！ 。（圖／新北衛生局提供）

▲C肝微根除是公衛重大成果，但調查發現高風險族群即使已服藥治癒，再感染比例仍偏高。（圖／新北衛生局提供）

記者邱俊吉／台北報導

台灣去年達成C型肝炎「微根除」目標，但調查發現高風險族群即使已服藥治癒，再感染的比例仍偏高。國內有感染科團隊追蹤已治癒C肝的患者，結果39名個案有6人再次感染，復發率高達15%，還有案例曾3度感染C肝，此問題不僅影響根除政策，也凸顯治療成功不等於風險結束。

台北市立聯合醫院仁愛院區感染科主任張雅媛指出，台灣近年積極推動C肝篩檢與治療，去年底已提前達成治療成效超過90%的目標；目前普遍使用的口服抗病毒藥物，多數僅需8周或12周療程即可清除病毒，療效相當穩定。

不過，張雅媛強調，C肝本質屬病毒感染，只要暴露風險沒有消失，仍可能再次感染；為了解復發情形，仁愛院區與林口長庚醫院肝炎團隊合作，針對感染科門診長期追蹤的族群，包括愛滋感染者、暴露愛滋病毒前預防性投藥（PrEP）使用者等進行調查，共納入39人，觀察其Ｃ肝治癒後有無再次感染，結果發現有6人後續經病毒量檢測後，再次驗出C肝病毒。

張雅媛表示，目前常規多在治療完成後3個月確認痊癒即結案，後續多僅追蹤肝功能或腹部超音波，未必會再檢測C肝病毒量，因病毒量檢測費用較高，也不適合頻繁進行，但單靠肝功能數值，其實無法及早辨識是否再次感染，亦使再感染風險容易被低估。

此外，張雅媛說，醫療資源並非無限，反覆感染不僅增加個人健康風險，也加重公共衛生負擔，但臨床甚至觀察到同一名病人3度感染C肝，相關問題值得各界正視。

張雅媛認為，C肝治療成果雖然漂亮，但治癒後仍有高風險行為者，即使治療後的3個月追蹤結果正常，若持續有感染C肝風險，仍應定期回診、檢測，台灣下一階段的挑戰，不再只是除掉病毒，應加強預防痊癒後復發，才能真正守住根除成果。

