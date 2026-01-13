30多歲男染流感重症　「呼吸衰竭、敗血症」加護搶救

▲疾管署防疫醫師林詠青。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

流感疫情升溫，根據疾管署最新監測，上周新增23例流感併發重症及3例死亡。重症個案當中最年輕是一名僅30多歲男性，本身有肥胖、高血壓病史，本月初出現發燒、咳嗽等症狀，診所就醫未改善，再去急診確認A流，且併發肺炎、呼吸衰竭、敗血症，收治加護病房約1周，目前仍在住院中。

依據疾管署監測資料顯示，今年第1周（1月4日至10日）類流感門急診就診計91,842人次，較前1周上升9.6%；另近7日（1月6日至12日）新增23例流感併發重症病例（3例H1N1、19例H3N2、1例B型）及3例死亡（均H3N2）。依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行之呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為B型及A型H1N1。

疾管署防疫醫師林詠青說明，重症個案當中有相對年輕者，是一名北部30多歲男性，本身有肥胖、高血壓病史，沒有接種本季流感疫苗。

患者1月初出現發燒、咳嗽，曾經到診所就醫，診斷一般感冒，給予口服藥物治療。然而後續出現高燒、胸痛、全身痠痛、呼吸喘，到急診流感快篩A流陽性，胸部電腦斷層雙側肺炎，確認是流感併發肺炎、呼吸衰竭、敗血症，收治加護病房給予流感抗病毒藥物，住院約1周，目前還在加護病房治療中，目前病況逐漸穩定，移除氣管內管，持續觀察。

死亡個案方面，林詠青說明，最年輕為北部60幾歲男性，本身有多重慢性疾病，包含高血壓、糖尿病、高血脂、B肝帶原，沒有接種本季流感疫苗。

12月上旬咳嗽有痰、喉嚨痛、全身虛弱，就醫診斷A流，服用口服抗病毒藥物，然而後續症狀沒有改善，食慾下降、腹脹、下肢水腫，急診就醫發現黃疸，抽血檢查白血球與發炎指數上升，肝指數、黃疸指數都上升，電腦斷層檢查有肺炎、肝硬化，被收治住院使用抗生素治療。

林詠青指出，個案後續出現呼吸喘轉加護病房，給予流感抗病毒藥物，但症狀持續沒改善，後續1月上旬過世，住院4周。死因是流感併發肺炎重症、急性呼吸窘迫，還有潛在疾病包括三高、肝硬化也可能造成容易重症風險。

疾管署本（2025至2026）流感季從去年10月至今累計441例重症病例（118例H1N1、317例H3N2、1例A未分型、5例B型）及86例死亡（24例H1N1、60例H3N2、1例A未分型、1例B型），其中重症病例以65歲以上長者（占64%）及具慢性病史者（占83%）為多，88%未接種本季流感疫苗。

疾管署提醒，近期氣溫變化大，可能增加疾病傳播風險，為加強防範流感及新冠等呼吸道傳染病，提醒民眾應落實手部清潔、注意飲食衛生，出入人多擁擠場所建議佩戴口罩、生病在家休息及遵守咳嗽禮節等衛生習慣，並儘速接種公費流感新冠疫苗，讓相聚更安心，保護自己及家人的健康。

若出現呼吸困難、胸痛、意識改變等危險徵兆，應儘速就醫，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症風險。