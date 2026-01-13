30歲女吃完大餐「2天就病逝」　醫揭恐怖病因：數值飆4000多

▲女子吃完大餐後爆發急性胰臟炎，最後不幸病逝。（示意圖／免費圖庫Unsplash）

醫師分享一樁令人遺憾的案例，一名30歲女子吃完高檔自助餐後，半夜上腹痛到受不了掛急診，確診為嚴重「急性胰臟炎」。雖緊急轉入加護病房插管搶救，仍因病況惡化迅速導致休克，第二天就不幸離世。事後檢驗報告出爐，女子的三酸甘油酯竟飆達4000mg/dL，而這一切竟是「自行停藥」惹的禍。

安南醫院副院長許秉毅在臉書指出，三酸甘油酯（TG）高最恐怖的併發症就是致命性的「急性胰臟炎」。回顧該起案例，該名女子無飲酒習慣、也無膽結石，入院時血中澱粉酶非常高，隔天查房時狀況急轉直下，出現呼吸急促、腎功能變差、血鈣下降等症狀。追問病史才得知，她早知自己三酸甘油酯偏高，曾服藥一段時間，卻因「不想長期吃藥」而自行停藥，沒想到這頓大餐竟成最後晚餐。

▲當三酸甘油酯濃度超過1000mg/dL，恐併發致命性的「急性胰臟炎」。（示意圖／免費圖庫Pexels）

什麼是「高三酸甘油酯血症」？許秉毅說明，當血液中濃度超過150mg/dL即確診；若數值大於500mg/dL屬於嚴重；一旦超過1000 mg/dL則為「極其嚴重」，發生急性胰臟炎的風險非常高。此外，長期過高還會引發4大健康危機：

1.急性胰臟炎：恐導致胰臟壞死或多重器官衰竭。

2.動脈硬化性心血管疾病（ASCVD）：增加中風及心臟病發作風險。

3.肝臟健康問題：易導致代謝功能障礙相關脂肪肝（MASLD），甚至進展為肝硬化。

4.眼部與皮膚表現：濃度極高時，皮膚可能出現黃紅色小丘疹（發疹性黃色瘤），或視網膜血管呈現奶油色（視網膜脂血症）。

針對治療原則，許秉毅強調，「生活方式調整」是首要步驟，包括減輕5到10%體重、限制糖分與精緻澱粉、戒酒，嚴重者需執行極低脂飲食，並搭配每周至少150分鐘的中強度有氧運動。

在藥物治療方面，許秉毅列舉，包括常見的他汀類藥物（Statins）、纖維酸衍生物（Fibrates）、處方級高劑量魚油（Omega-3），以及目前臨床試驗中療效極佳的新型RNA療法等。他嚴肅示警，當三酸甘油酯濃度超過500mg/dL時，「別無懸念，要盡快找醫師開藥治療，並且一定要按時服藥，因為停藥，可能要命！」