32歲女全身痛找不到病因　竟罹患神秘「公主病」

▲一名女性全身莫名疼痛，竟是罹患「公主病」。（圖／免費圖庫）

記者趙于婷／台北報導

竹科一名32歲王姓女工程師，最近工作壓力變大，身體多處開始出現莫名疼痛，症狀反覆且逐漸加劇，多次就醫才發現自己罹患的是俗稱「公主病」的「纖維肌痛症」。

身心科醫師周伯翰指出，該名女性曾奔走多家醫院，接受各種檢查都找不出病因，直到轉介至身心科門診，經自律神經與NIRS腦功能檢測後，才發現罹患的是「纖維肌痛症（Fibromyalgia）」，在接受藥物治療合併心理治療後，全身莫名疼痛緩解，情緒狀態也逐步穩定。

纖維肌痛症又稱為「神秘的疼痛症」，這是一種以中樞神經疼痛調控異常為核心的慢性疾病，連知名美國藝人Lady Gaga也曾公開分享自己深受此病困擾。

周伯翰說明，典型症狀是持續三個月以上的全身性特定壓痛點感到肌肉骨骼疼痛，並伴隨慢性疲勞感、睡眠障礙（失眠、嗜睡）、認知功能下降（腦霧）、頭痛、情緒困擾（憂鬱、焦慮）等，常在心理壓力變大時症狀會加劇，部分患者還會出現手腳麻木、腸躁症、膀胱過動頻尿等自律神經失調症狀，但經過抽血和X光檢查往往正常。

他直言，由於此疾病常發生在年輕女性，常被周遭誤會患者是無病呻吟，因此又被稱為公主病，但其實這是真實存在的神經功能失調疾病。

周伯翰也進一步分享，過去曾做過研究並發表在國際期刊Journal of clinical neuroscience，利用近紅外光腦光譜儀（NIRS）檢測，發現纖維肌痛症患者的大腦前額葉功能顯著低下，證實此疾病和大腦前額葉功能失常有關，由於前額葉功能和身體感覺統合、情緒調節、自律神經調節和認知功能有關，也因此患者常合併憂鬱、焦慮、自律神經失調或記憶力不佳等症狀，研究也顯示，患者常有要求完美、童年創傷與容易緊張的人格特質。

周伯翰建議，患者除了治療之外，也要進行適當放鬆的活動，如太極、瑜伽、冥想、輕音樂等，也能達到放鬆肌肉效果，如果合併現實生活中的心理壓力或是童年創傷，心理治療更是不可或缺的一環。

