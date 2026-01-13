侵襲性肺鏈感染症創5年新高！致死率破2成　長者成重災區

▲疾管署疫情週報，長庚醫院副院長邱政洵。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

長輩當心！疾管署今（13）日公布最新統計，去年「侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）」累積確診347例，創5年來新高，專家分析原因與新冠疫情結束後免疫負債效應有關。其中又以65歲以上長者確診、死亡為各年齡層最高，疾管署1月15日起開放新版公費肺炎鏈球菌疫苗接種，只要接種一劑就可以達到完整保護。

疾管署疫情週報今日特別示警侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD），疫情中心主任郭宏偉指出，國內2025年累計347例病例，為近5年（2021至2025年）累計數最高，確定病例中以65歲以上長者約占4成為多；其中36例死亡，死亡個案近半數是65歲以上長者，沒有接種疫苗者占7成5。

感染症專家、林口長庚醫院副院長邱政洵出席記者會說明，肺炎鏈球菌會造成非常嚴重的感染，從肺炎到敗血症、腦膜炎，致死率可以達到2成，且即使經過治療存活還是有可能有嚴重併發症。侵襲性肺炎鏈球菌感染症高風險族群以年長者、免疫力低下族群為主，感染後症狀通常會比較嚴重。

至於疫情創新高，邱政洵分析主要原因仍是新冠疫情期間防護嚴格、感染減少的免疫負債效應，才讓感染人數在疫情結束之後，又出現大幅上升的現象。疾管署發言人林明誠補充，因為國內過往推行成人公費肺鏈疫苗政策提供保護，近三年死亡個案都在30人上下，沒有出現上升趨勢。

為降低成人感染肺炎鏈球菌併發症和死亡風險，疾管署今年將分兩階段實施成人公費肺炎鏈球菌疫苗全面轉換政策，以單劑新疫苗（20價）取代原本2劑疫苗（13價及23價各1劑）接種，第一階段對象將於1月15日開始可接種新肺鏈疫苗，估計約有245萬人符合資格，請符合資格民眾踴躍前往接種，打一劑即有完整免疫保護力。

疾管署說明，成人公費肺鏈疫苗對象共計3類：（1）65歲（含）以上長者；（2）55-64歲原住民；（3）19-64歲侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）高風險對象（註）。上述3類公費對象且符合下列三種情形任一者，即可於1月15日起前往接種合約醫療院所（約2,800家）接種一劑公費新肺鏈疫苗：

（1）從未接種過肺鏈疫苗者

（2）僅接種過23價疫苗且已滿1年者

（3）為IPD高風險對象，且於65歲前已完整接種13或15價加23價疫苗，目前已滿65歲（含）且與前劑間隔滿（含）5年者

註：IPD高風險對象，是指脾臟功能缺損、先天或後天免疫功能不全、人工耳植入、腦脊髓液滲漏、一年內接受免疫抑制劑或放射治療的惡性腫瘤者及器官移植者。

其餘公費對象，例如已接種1劑13價或15價疫苗且已滿1年者，疾管署持續提供現有的23價疫苗作為第二劑，並預計於第二階段（預估115年年中後）全面轉換為新疫苗作為第二劑，以達成完整接種。

如果民眾已接種過13價（或15價）疫苗及23價（或20價）疫苗，代表已完整接種肺炎鏈球菌疫苗，無需再接種新肺鏈疫苗。

疾管署提醒，為獲得完整的免疫保護，請未曾接種或未完整接種肺炎鏈球菌疫苗之公費對象，儘速安排接種。此外，肺炎鏈球菌疫苗可與流感、新冠疫苗同時接種於不同部位，亦無須間隔任何時間接種。

▼1月15日起成人肺炎鏈球菌疫苗升級。（圖／疾管署提供）