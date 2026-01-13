喝酒暖身增失溫風險　營養師推薦6大「發熱食物」禦寒

▲營養師推薦冬天發熱食材。（圖／好食課提供）

記者趙于婷／台北報導

面對低溫禦寒，除了外在保暖，其實「吃對食物」也能幫助身體從內而外產熱。營養師指出，許多人誤以為「喝酒可以暖身」，但事實上這是一大迷思，真正能有效禦寒的關鍵，在於選擇具有「發熱效果」的食材。

好食課營養師李宜樺說明，酒精會讓心跳加快、皮膚血管擴張，使人短暫感覺身體變熱，但同時也會增加體表散熱速度，若保暖措施不足，反而更容易導致體溫流失，增加失溫風險，因此並不建議以喝酒作為冬季暖身方式。

李宜樺也進一步分享6種真正能幫助身體產熱的食材，首先是「大蒜」，攝取後可活化棕色脂肪、促進新陳代謝，有助身體產生熱能，改善手腳冰冷問題；「生薑」中的薑醇與薑酚，能促進血液循環與代謝，想暖身不妨喝杯薑茶更實在。

此外，「高蛋白食物」也是冬季暖身的重要關鍵。蛋白質是三大營養素中產熱效應最高的營養素，像是牛肉、海鮮及內臟類食材，同時富含維生素B12與鐵質，可促進血液循環並提升產熱效率。「綠茶」中的兒茶素則能增加脂肪氧化與熱量消耗，幫助身體驅寒又兼顧健康。

還有「薑黃」能活化甲狀腺功能、提升產熱能力，而「肉桂」中的肉桂醛可促進血液循環，適量加入冬季料理中，不僅增添風味，也有助暖身。

李宜樺提醒，冬天想要溫暖過冬，應避免依賴「喝酒暖身」這類錯誤方式，改從均衡飲食下手，適量攝取具有發熱效果的食材，搭配良好保暖措施，才能讓身體真正暖起來。