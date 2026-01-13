7款嬰幼兒海苔重金屬超標　下架逾2.5萬件「其中1款已賣完」

▲多款韓國嬰幼兒海苔檢出重金屬超標。（示意圖／免費圖庫）

記者趙于婷／台北報導

有7款市售韓國嬰幼兒海苔日前爆出重金屬超標，食藥署今公布抽驗結果，其中1件已販售完畢無庫存，6件檢驗結果重金屬鉛、鎘皆不符，已要求業者立即下架回收，截至115年1月12日，共計下架回收產品25,047件，其中超標最嚴重的是「韓爸田園日記嚴選初收孩苔」鎘超標約50倍。

食藥署今公布嬰幼兒海苔抽驗結果，包括「BEBE貝兒純淨海苔」、「ibobomi無調味海苔片」、「MB BABY萌寶寶海苔」、「Naeiae韓國幼兒紫菜」、「LUSOL無鹽無調味烘烤海苔」、「韓爸田園日記嚴選初收孩苔」、「芽米寶貝100％純橄欖油海苔」等7件產品全數檢驗不合格。其中「Naeiae韓國幼兒紫菜」更已全數售出。

[廣告]請繼續往下閱讀...

食藥署北區管理中心主任劉芳銘指出，接下來將蒐集各國相關規定研議規劃針對3歲以下嬰幼兒食用食品標示「嬰幼兒食品」字樣，並與相關部會研議增列嬰幼兒貨品專屬的稅則號列。

而在邊境查驗方面，劉芳銘表示，會針對輸入的嬰幼兒海苔產品採監視查驗1個月，逐批檢驗重金屬，依查驗情形滾動式調整查驗方式。

食藥署提醒，若已購買到清單所列的疑慮產品，因現行嚴格的嬰幼兒副食品衛生標準，建議不要提供三歲以下孩童使用，並可向原購買廠商辦理退換貨。

▲食藥署公布嬰幼兒海苔抽驗結果。（圖／食藥署提供）※點圖可放大