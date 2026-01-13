「門診10個中8個」醫示警！急性腸胃炎激增　飲食1關鍵曝光

▲腹瀉、腹痛與嘔吐，是急性腸胃炎常見症狀。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／採訪報導

近日氣溫變化大，掛病號的民眾也變多了。胃腸肝膽科醫師張靖12日發文示警，「最近急性腸胃炎有大幅上升的趨勢，門診中10個裡有7、8個都是！」這波疫情中又以「病毒性腸胃炎」為最大宗，常見症狀包括嘔吐、反胃、腹瀉、腹痛，甚至伴隨倦怠無力、發燒與畏寒等。醫師也特別針對飲食給出建議，並分享一起險些誤診的特殊案例。

針對罹患腸胃炎「只能吃白粥、白吐司」的說法，曾有不少醫師、營養師跳出來闢謠是錯誤觀念。張靖醫師接受《ETtoday健康雲》採訪時說明，飲食其實沒有絕對要採取哪一種最好，主要還是看「臨床症狀與個人體質」，但大原則為「以清淡為主」，不能太過油膩、刺激或辛辣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

別只吃白粥！病況輕微「蛋白質食物」助修復

張靖進一步解釋，如果患者症狀沒有一直嘔吐、腹瀉，其實可以採取「高蛋白飲食」為主，有助於增加腸道黏膜的修復；但若症狀實在太嚴重，例如不斷腹瀉、嘔吐，則建議盡量清淡，甚至必要時得「空腹休息一兩餐」，讓腸胃獲得喘息。

不過，這波腸胃炎流行，也容易讓民眾誤判病情。張靖透露，門診中雖充斥著又吐又拉的患者，但其中一名患者因「右腹疼痛」來看診，同時伴隨一些噁心、反胃感，起初患者也以為自己中了急性腸胃炎。

「但因症狀不典型，我的直覺告訴我不太對勁。」張靖描述，當下他拿起超音波一照，果真發現患者「右腎積水」，原來這劇烈的腹痛並非腸胃炎，而是「腎結石卡住輸尿管」所造成的腎積水。所幸及時透過超音波確認，才讓真相水落石出，避免患者白受罪。