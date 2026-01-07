台中榮總驚爆密醫　石崇良喊「不可思議」：不排除重新醫院評鑑

▲衛福部長石崇良談中榮案件。（圖／記者洪巧藍攝）



記者洪巧藍／台北報導

台中榮總神經外科醫師遭爆放任「無照廠商」執刀手術震驚各界，衛福部已經發函台中市衛生局調查。衛福部長石崇良今（7）日表示，相關行為涉及密醫問題，若醫學中心發生這樣的事情「非常不應該、太不可思議」，會要求中榮一週內提出報告釐清責任，查證屬實一定要究責，如果管理上有很大的問題不排除醫院需重新評鑑。

台中榮民總醫院近日驚傳嚴重醫療倫理爭議，神經外科內3名知名醫師包括科主任楊孟寅、科主任鄭文郁、醫師廖致翔被爆料，長期放任不具醫護執照的醫療器材廠商業務人員，直接進入手術房內為病患執刀，主刀的醫師竟僅在一旁「插手納涼」，觀看廠商進行高難度的內視鏡手術。

石崇良今日出席立法院司法及法制、社會福利及衛生環境委員會聯席會議，他受訪時表示，衛福部會調查，這個等於是「容留密醫」，若有密醫行為按照《醫師法》是要移送刑事調查，至於醫院管理是否出問題，衛福部會一併調查，嚴正處理，「醫學中心發生這樣的事情我覺得很不可思議，會調查清楚、釐清責任，怎麼可能發生這種事情。」

衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，若無照廠商開刀涉及密醫，依據《醫師法》第28條可處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科新台幣30萬元以上、150萬元以下罰金。另根據《醫療法》第108條，「醫療機構」如果有容留密醫來做醫療業務，醫院本身可處5萬以上、50萬以下的罰鍰，同時看違反規定科別或是服務項目，可處一個月以上、一年以下停業，最嚴重會廢止開業執照。

石崇良表示，會請台中榮總一週內提出報告，如果管理上有很大的問題甚至就要「重新評鑑」。他說，「你在一個醫學中心裡面發生這樣的事情是非常、非常不應該，但還是要先釐清，確定是否確實有這個事情，勿枉勿縱。」

不過，實務上新醫療科技引入確實可能會有廠商協助。石崇良則強調，新興科技、新技術導入有學習的階段，可能有模擬機、先進行動物操作等，依照複雜程度落差會有不同，技術門檻跨越比較高者，需有特殊訓練後才能夠執行，但重點在於民眾權益的保護。