再多ICU都不夠！台灣陷「多死社會」　醫嘆：制度不改更慘

▲衛生福利部石崇良部長承諾著手規劃後續病主法制度改良方向。（圖／財團法人新北市為愛前行社會福利基金會提供）

記者林緯平／綜合報導

台灣《病人自主權利法》施行至今日（6日）屆滿七週年，作為亞洲首部保障病人自主權的專法，推動至今成效如何？數據顯示，目前預立醫療決定（AD）簽署率甚至不到全國人口的 1%，推動速度遠遠追不上台灣邁入超高齡社會的速度。前台北市立聯合醫院總院長黃勝堅更直言，台灣正走向「多死社會」，若觀念與制度不改，蓋再多的 ICU 與安寧病房都不夠用。

七年成績單不及格 關鍵在「簽了沒用」？

《病主法》七週年之際，為愛前行基金會等多個團體針對現況提出檢討。儘管法規立意良善，但在臨床現場卻面臨「叫好不叫座」的困境。

台北慈濟醫院放射腫瘤科醫師常佑康指出第一線最真實的掙扎：「諮商時間長、執行成本高」是基本門檻，但最致命的是醫療人員的信心危機——「簽了之後，能不能被執行？」

常佑康透露，臨床上常見病人雖符合啟動條件，但原醫療團隊常因病情「看似尚可」，或擔憂後續法律風險、家屬意見不一，導致遲遲不敢啟動病人的預立醫療決定。若是缺乏制度性誘因與跨專業支持，病主法將長期卡在「民眾知道卻不敢用、簽了醫護卻難以啟動」的死胡同。

醫護看不懂 AD 與 DNR 差別 系統斷鏈成阻礙

除了醫生不敢用，護理端的資訊斷鏈也是一大問題。北榮桃園分院安寧個管師彭靖舒點出，許多醫護人員分不清楚預立醫療決定（AD）與不施行心肺復甦術（DNR）的差異。

更荒謬的是，即使病人簽了 AD，醫院資訊系統（HIS）往往未做明顯註記，導致第一線人員根本沒看到，或者看到了也不知如何操作。她建議應成立「AD 關懷小組」，確保病人的意願在每一次醫療決策中都能被系統性地看見。

▲台大生命教育研發育成中心主任孫效智。（圖／財團法人新北市為愛前行社會福利基金會提供）

面對七年來的執行瓶頸，台大生命教育研發育成中心主任孫效智提出「病主一條龍」倡議，呼籲從前端教育到後端善終服務必須整合，不能只停留在「簽一張紙」。

衛福部回應：將推動「線上簽署」與修法

針對民間團體的呼籲，衛福部長石崇良回應表示，病主法的深化是國家治理責任。衛福部目前已著手規劃制度改良，重點包含：

1.推動 AD 線上簽署：降低紙本行政負擔與民眾奔波成本。

2.系統整合：強化醫療端資訊系統的辨識能力，避免「簽了醫生看不到」的狀況。

立委劉建國也表示，將推動「病主法 2.0」修法，針對過高的啟動門檻、醫療委任代理人職權進行檢討，並研議放寬諮商機構限制，讓這部法案能真正回應台灣「多死社會」的迫切需求。

▲《病主法》上路至今7周年，催生的重要推手之一楊玉欣。（圖／財團法人新北市為愛前行社會福利基金會提供）