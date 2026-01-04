不痛不代表沒事　醫揭外「牙齒撞傷」隱性風險

▲醫師提醒，牙齒撞傷可能在數月甚至數年後才出現問題。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

日常生活因跌倒、運動或意外撞擊導致牙齒斷裂的情況並不少見，許多民眾第一時間往往以為只能拔牙或抽神經處理。顯微根管治療醫師、台大醫院口腔醫學部兼任主治醫師張添皓提醒，若牙齒外傷後能及時就醫，仍有機會透過「牙髓保存術」保留真牙，不過牙撞傷不痛不代表沒事，可能在數月甚至數年後才出現問題。

張添皓醫師分享，之前曾收治一名在科技業工作的工程師，在家中跌倒撞斷門牙，隔天就醫評估後發現，門牙僅牙冠部分斷裂，牙髓神經仍保有活性，因此在顯微鏡輔助下進行牙髓保存術，清除受污染的牙髓表層，再以生物陶瓷類材料覆蓋保護健康牙髓，讓神經與血管保有修復與存活的機會，這顆牙齒後續正常使用了好幾年，成功被保留下來。

張添皓醫師指出，牙髓保存術相較於直接進行根管治療、抽神經，是一種更為保守的治療方式，目的是在可行條件下，盡量保留仍具活性的牙髓組織，但此療法限制較多，必須評估牙髓受污染程度、受傷時間、斷裂位置與患者口腔狀況，並非所有外傷牙齒都適合進行。

▲醫師說明牙髓保存術。（圖／張添皓醫師顯微根管治療中心提供）



他也提醒，不少民眾誤以為牙髓保存完成就代表治療告一段落，但事實上，曾受外力撞擊的牙齒，傷害往往是逐步顯現，牙髓可能在初期仍能維持活性，但隨著血流受損或修復能力下降，可能在數月甚至數年後才出現問題。

臨床上常見，有些外傷牙齒在數月到數年後，才陸續出現牙齦反覆冒膿包、牙齒顏色變暗、悶痛不適，甚至慢性發炎。張添皓醫師強調，這不一定代表先前治療失敗，而是牙齒狀況隨時間變化，可能需要進入下一階段治療，因此定期追蹤相當重要。

張添皓建議，只要曾有「跌倒、運動或車禍撞到牙齒」；「曾咬斷牙齒或牙齒受傷但未斷裂」；「牙齒曾接受牙髓保存術或活髓治療」；「牙齦反覆出現小膿包卻不太疼痛」；「牙齒顏色逐漸變深、咬合感覺異常」等，要及早評估才能為牙齒保留更多可能。