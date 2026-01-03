ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

>

社安網「績優督導」性侵未成年少女　衛福部撤銷獎項

▲衛福部表揚的社安網績優督導竟涉性侵。（圖／ETtoday資料照）

記者洪巧藍／台北報導

曾獲衛福部「強化社會安全網績優督導」表揚的高雄市衛生局心理衛生中心執行祕書何建忠，涉嫌濫用職權篩選出未成年弱勢少女，約對方外出並性侵得逞，全案遭雄檢偵結後起訴。衛福部今（3）日表示，將依程序確認事實後撤銷其得獎資格，並追回已核發的獎座。

何建忠涉嫌利用職務之便，透過公務系統層層篩選自殺通報與心理輔導列管個案，鎖定一名16歲少女，並佯裝成嫖客接觸對方，將少女約出後帶往摩鐵，違反其意願性侵得逞。高雄地檢署偵結後，依強制性交罪及違反個人資料保護法提起公訴，並向法院合併求刑10年6月。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不僅於此，何建忠得知自己挨告後，竟還透過妻子於社會局任職之便，查詢強暴案偵辦進度。高雄市政府昨日表示，第一時間已將何建忠夫妻解聘、配合檢調釐清案情。

▲▼高雄市政府衛生局心理衛生中心苓雅分區執行秘書何建忠(右)，涉嫌利用職務之編篩選通報自殺個案的少女，並佯裝嫖客約出性侵得逞（圖／翻攝衛福部112年表揚典禮）

 ▲何建忠(右)為「強化社會安全網計畫」主要執行者，但卻利用職務之便篩選通報自殺個案的少女，並佯裝嫖客約出性侵得逞。（圖／翻攝衛福部112年表揚典禮）

何建忠曾於112年榮獲衛福部「強化社會安全網績優督導」表揚獎項，外界也質疑其濫用資訊系統權限，導致社會安全網的個資防護出現漏洞。

衛福部表示，依據「強化社會安全網績優人員及團體表揚考核計畫」第9點規定，推薦單位所檢具之審查資料如有不實、錯誤，或獲獎人員有違法或重大過失之情事，或其他重大不良事蹟，經查證屬實者，得撤銷其得獎資格。

社會及家庭署署長周道君今日受訪表示，高雄市心衛中心督導違法及重大情事已經高雄市政府調查屬實，將一併追回已核發之獎金及獎座。

針對權限部分，周道君指出，由於社安網是多個社會福利相關工作，希望提供整合性服務，會請高雄市政府釐清是否權限內濫用，或者是無權限的情況被開放不需要的權限。

周道君表示，若屬於權限內濫用，將先由高市府釐清是哪個系統裡做超過業務範圍資訊資料操作，同時評估是否需要額外管控；若地方政府評估後認為，有必要建立更一致的管理機制，將由高雄市提出建議，社家署再協調相關資訊系統的主管機關，研議後續的權限調整作法。

陶晶瑩兒子超愛「大跳」哏　她崩潰：SHUT UP！

關鍵字： 性侵案 職權濫用 高雄衛生局 衛福部 未成年少女

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

推動台灣高齡醫學整合照護　陳亮恭：希望每個人都被接住

下面冒菜花！他1舉動「新長出一整排」　醫看傻：千萬別做

白居易也罹白內障！高齡權威陳亮恭用古人經驗談「與老病共處」

吞藥常卡喉嚨！營養師曝「正確姿勢」　不是全都頭後仰

天冷反而睡不著　中醫揭原因：「3症狀」表示進補過頭

吃對東西最重要！　美女營養師點名「10大毀膚食物」

氣功、瑜珈更能護腦！長庚研究揭「抗失智效果」勝過高強度運動

社安網「績優督導」性侵未成年少女　衛福部撤銷獎項

海鮮保存不當易中毒！　食藥署點名「3種魚」最危險

天冷泡湯「貼藥布」NG行為　藥師揭高溫風險：嚴重恐致命

讀者迴響

回到最上面