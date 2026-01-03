社安網「績優督導」性侵未成年少女　衛福部撤銷獎項

▲衛福部表揚的社安網績優督導竟涉性侵。（圖／ETtoday資料照）

記者洪巧藍／台北報導

曾獲衛福部「強化社會安全網績優督導」表揚的高雄市衛生局心理衛生中心執行祕書何建忠，涉嫌濫用職權篩選出未成年弱勢少女，約對方外出並性侵得逞，全案遭雄檢偵結後起訴。衛福部今（3）日表示，將依程序確認事實後撤銷其得獎資格，並追回已核發的獎座。

何建忠涉嫌利用職務之便，透過公務系統層層篩選自殺通報與心理輔導列管個案，鎖定一名16歲少女，並佯裝成嫖客接觸對方，將少女約出後帶往摩鐵，違反其意願性侵得逞。高雄地檢署偵結後，依強制性交罪及違反個人資料保護法提起公訴，並向法院合併求刑10年6月。

不僅於此，何建忠得知自己挨告後，竟還透過妻子於社會局任職之便，查詢強暴案偵辦進度。高雄市政府昨日表示，第一時間已將何建忠夫妻解聘、配合檢調釐清案情。

▲何建忠(右)為「強化社會安全網計畫」主要執行者，但卻利用職務之便篩選通報自殺個案的少女，並佯裝嫖客約出性侵得逞。（圖／翻攝衛福部112年表揚典禮）

何建忠曾於112年榮獲衛福部「強化社會安全網績優督導」表揚獎項，外界也質疑其濫用資訊系統權限，導致社會安全網的個資防護出現漏洞。

衛福部表示，依據「強化社會安全網績優人員及團體表揚考核計畫」第9點規定，推薦單位所檢具之審查資料如有不實、錯誤，或獲獎人員有違法或重大過失之情事，或其他重大不良事蹟，經查證屬實者，得撤銷其得獎資格。

社會及家庭署署長周道君今日受訪表示，高雄市心衛中心督導違法及重大情事已經高雄市政府調查屬實，將一併追回已核發之獎金及獎座。

針對權限部分，周道君指出，由於社安網是多個社會福利相關工作，希望提供整合性服務，會請高雄市政府釐清是否權限內濫用，或者是無權限的情況被開放不需要的權限。

周道君表示，若屬於權限內濫用，將先由高市府釐清是哪個系統裡做超過業務範圍資訊資料操作，同時評估是否需要額外管控；若地方政府評估後認為，有必要建立更一致的管理機制，將由高雄市提出建議，社家署再協調相關資訊系統的主管機關，研議後續的權限調整作法。