天冷泡湯「貼藥布」NG行為　藥師揭高溫風險：嚴重恐致命

▲泡溫泉要注意「藥布」一定要撕掉。（示意圖／CFP）

記者洪巧藍／台北報導

近來連日低溫濕冷，有些人可能會選擇泡湯讓整個人暖起來。藥師提醒，泡湯時千萬不要「貼藥布」下水，因為某些強效止痛貼片遇到高溫時，藥物的經皮吸收會明顯增加，可能造成呼吸抑制、昏迷甚至死亡，泡湯前一定要把貼布撕掉。

現代人經常肩頸、腰背痠痛，止痛藥布是大家常見緩解疼痛方式，不過如果是泡溫泉的時候，千萬不能貼藥布下水。藥師公會發言人、開業藥師黃彥儒在臉書發文分享，因為貼布是經皮膚吸收，泡湯時的高溫加上血管擴張，會讓吸收速度整個往上衝。

黃彥儒表示，如果使用的是鴉片類止痛藥的強效止痛貼布，遇高溫吸收增加，可能造成呼吸抑制、昏迷甚至死亡，這過去是有通報案例的。就算一般痠痛貼布，遇熱也曾造成二到三度灼傷，嚴重甚至得植皮。

黃彥儒也提到，有在吃慢性病用藥的民眾，泡湯時高溫會讓血管擴張、血壓下降，使用特定藥物如降血壓藥、部分攝護腺藥、利尿劑、降血糖藥、部分抗憂鬱藥等，更容易頭暈、眼前一黑。

黃彥儒提醒，民眾如果貼藥布就不要泡湯，泡湯時則一定要撕除；泡溫泉時起身一定要慢，避免姿勢性低血壓暈倒，如果覺得暈，建議馬上蹲下去、讓頭低一點，就能避免真的昏倒。

衛福部國健署提醒，健康泡湯六點需注意，若有心血管疾病及三高者要特別留意後三項。分別是：

１．短時間：天冷不宜長時間泡溫泉，時間勿超過15分鐘

２．慢起身：泡溫泉會導致血管擴張，造成血壓下降，泡湯後勿太快起身，以免暈倒發生意外

３．多喝水：泡湯前後都應喝足水分，以免體內缺水

４．避飯後：酒精、麻辣的食物會造成心跳加速，加上熱水刺激，容易導致心臟難以負荷，建議飯後至少1.5至2小時後再泡湯

５．看水溫：糖尿病、高血壓、高血脂病患要特別小心，溫度勿超過40℃，避免冷熱溫差大導致血管急速舒張、收縮，易引發心肌梗塞或缺血性中風；糖尿病患者由於感覺神經較差，對水溫靈敏度差，要留意水溫，避免燙傷。

６．揪團去：有三高、心血管疾病民眾要攜帶健保卡與緊急用藥，最好有親友陪同，避免單獨泡湯，以免發生意外時沒人知道。