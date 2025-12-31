曹西平家中猝逝　醫點名「3種人」最易孤獨死：被誤以為不需關心

▲曹西平的離世令外界哀痛不已。（圖／翻攝自臉書）

記者李佳蓉／綜合報導

資深藝人曹西平29日被發現在家中驟然離世，他曾擔心自己會「孤獨死」，怎料一語成讖。重症科醫師黃軒表示，孤獨死不一定發生在老人身上，有3類人是高危險族群，包括「高壓工作者、獨居的中壯年、表面正常與社交功能良好者」，並感嘆，「孤獨死，不是死得太安靜，而是活著的時候，太久沒有被世界回應。」

黃軒醫師在粉專發文提到，多數孤獨死的人，生前都不覺得自己很孤獨，他們通常認為「我只是比較安靜」、「我不想麻煩別人」、「大家都很忙，我自己可以」，直到有天，沒有人注意到這個人不見了。他說，孤獨死，更像是一條隱形路徑，很久沒有人主動問你最近好不好；生病時，第一個想到的是「撐一下」；習慣把痛、累、怕，往心裡收；漸漸開始相信：我不重要，沒差。

[廣告]請繼續往下閱讀...

3族群危險 給自己一份「不孤獨備忘清單」



黃軒指出，不只是老人須留意孤獨死，很多越是看起來撐得住的人、越容易被世界誤以為「不需要關心」，並點名高壓工作者、獨居的中壯年，以及表面正常、社交功能良好的人。

隨著高齡化社會來臨，黃軒建議，應給自己一份「不孤獨備忘清單」，為了有人知道你還在，生活中應該至少有一個「會發現你不見了」的人；有一個固定時間的存在證明；生病時，你不會「只對自己說」；至少有一個「你願意麻煩的人」；有一個「被你照亮的角色」；你的生活，有「聲音與回應」；以及有一個「萬一怎麼了」的備案。

「不孤獨，不是有人陪你到最後一刻，而是你在世界裡，一直都有被點名；孤獨死，不是死得太安靜，而是活著的時候，太久沒有被世界回應。」黃軒做了很實在的結尾。