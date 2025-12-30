上班途中車禍「鼻骨斷裂」　23歲甜美幼教師手術後重返講台

▲醫師取約3公分自體肋軟骨進行鼻樑重建，兼顧支撐力與安全性。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

23歲的幼兒園張姓女老師外型甜美，因任教蘋果班被孩子們暱稱為「蘋果姐姐」。今年9月，她在上班途中因前方車輛緊急煞車反應不及，發生正面追撞，強烈撞擊導致鼻骨斷裂，合併鼻中膈軟骨偏移，不僅鼻樑明顯變形，右側鼻腔幾乎阻塞，只剩極小孔洞可供呼吸，長期鼻塞與外觀改變，讓她一度情緒低落。

患者就醫時，經衛生福利部臺中醫院耳鼻喉科評估，確認右側鼻腔因鼻中膈軟骨彎曲嚴重影響呼吸，外觀亦呈現扁塌歪斜。醫師先行安排鼻骨復位手術，但仍無法恢復原本鼻樑高度。進一步與患者討論後，發現其耳軟骨厚度與支撐力不足，不適合作為重建材料，最後決定取約3公分的自體肋軟骨進行鼻樑重建。

手術後約1個月，張女呼吸功能明顯改善，鼻型也逐漸恢復自然立體，不僅能順暢以鼻呼吸，外觀自信亦隨之回來，順利重返幼兒園教室，繼續陪伴孩子成長。

耳鼻喉科醫師林于婷表示，過去接受相關手術的患者多以過敏性鼻炎、鼻中膈彎曲、睡眠呼吸中止症，以及外傷或先天、後天鼻翼支撐不足者為主；近年受到整形美容風潮影響，前來諮詢同時改善功能與外觀的民眾明顯增加，兩者合併手術的比例已約占7成。

林于婷也提醒，鼻整形屬於具風險的手術，術前應由專科醫師完整評估，包括移植物選擇及個人身體條件。有凝血功能異常、自體免疫疾病（如韋格納肉芽腫）、尚未發育完全的未成年人、吸菸者、心理疾患（如身體臆形症）、藥物濫用史或蟹足腫體質者，更需審慎評估是否適合手術，或改採其他治療方式。

術後照護方面，常需配合鼻外固定板與生理食鹽水清潔鼻腔，恢復期間可能出現中隔血腫、鼻中隔穿孔或暫時性嗅覺改變等情形，若有不適應立即回診。醫師也提醒，術後應避免提重物、用力擤鼻涕或外力撞擊，確實保護鼻部，以免造成二次傷害。