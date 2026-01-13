長輩行為與認知改變　北榮桃園分院：可能是失智症早期警訊

▲北榮桃園分院彭家勛院長(中)與袁晧棠醫師(左2)及醫療團隊，攜手守護長者認知健康。（圖／北榮桃園分院提供）

82歲的陳奶奶在年初跌倒，經由醫師診療後，建議她可以恢復正常行走，但奶奶深怕再次跌倒，因而小心翼翼並減少外出與人交際。家人聘請了照服員於平日白天陪伴照顧她，未料，奶奶常向媳婦抱怨，懷疑照服員趁她睡覺時偷捏她，因為不時在腿上發現瘀青。

為此，奶奶的兒子在她房裡裝設隱藏式攝影機，觀察了一週，仍未發現異狀。直至有次陪奶奶至醫院就診時，與醫師談及這些情況，醫師依據奶奶的互動反應，建議進行失智症評估，這才發現她已邁入輕度失智症期。

失智症是疾病 非正常老化

臺北榮民總醫院桃園分院神經內科袁晧棠醫師指出，上述個案情形為典型的妄想表現，尚處於輕度失智症期。失智症患者中更常見的妄想是「偷竊」，先開始懷疑自己身邊的錢、印章存摺等有價物品不見了，接下來可能懷疑不見的東西被照顧者或家人偷了。

失智症類型包含阿茲海默症、血管性失智症及其他失智症，其中以阿茲海默症佔最多，混合型亦不少。根據研究顯示，控制某種失智症的危險因子，也可能同時降低其他失智症的風險。例如，治療高血壓不但可降低阿茲海默症的風險，對於血管性失智症或混合型失智症也都有降低風險的效果。血管性失智症治療重點在於降低大腦進一步受損之危險性，亦即預防中風的發生。主要針對血管危險因子進行控制，如高血壓、糖尿病、高血脂之治療及抗血栓治療。

袁晧棠醫師指出，目前失智症藥物尚無法阻止或恢復已經受損的大腦細胞，但可能可以使症狀獲得改善或延緩疾病的進行，在治療上分為藥物治療與非藥物治療，希望透過治療可以提升患者的生活品質、減輕照顧者的負擔，並延後患者被送到安養機構的時間。而透過日照中心課程，設計認知活動，搭配感官刺激、現實導向活動，能幫助失智症患者動動腦，進而減緩認知功能退化。

失智症是一種疾病，而非正常老化。然而很多家屬常以為患者是「老番癲」、「老頑固」，認為人老了都會如此，因而忽略了就醫的重要性。事實上，這些行為可能是失智症的早期警訊，應盡早接受評估與治療。