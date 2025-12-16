腸病毒單周就診1萬人次　暫時脫離流行

▲疾管署疫情周報。（圖／記者洪巧藍攝）



記者洪巧藍／台北報導

腸病毒疫情下降！疾病管制署今（16）日公布上周腸病毒就診1萬餘人次，已經是連兩周下降且低於流行警戒值（1.1萬人次），副署長林明誠宣布腸病毒「暫時脫離流行」，不過近期仍有多種型別的腸病毒持續於社區活動，且群聚案件仍多，加上2023年也曾有疫情上下波動3個月的情況發生，還是要保持警覺、注意落實洗手等良好衛生習慣。

依據疾管署監測資料顯示，第50周（12月7日至12月13日）門急診就診計10,283人次，較前一周（10,675人次）下降3.7%，腸病毒疫情下降且連續2周就診人次低於流行閾值（11,000人次），研判脫離流行期；近四周實驗室監測顯示社區腸病毒以克沙奇A16型為多，其次為克沙奇A6型及克沙奇A4型。

今年累計19例腸病毒感染併發重症確定病例（含9例死亡），以感染伊科病毒11型（17例）為多、其次為克沙奇A16型及克沙奇B5型（各1例），為近6年同期最高；其中新生兒腸病毒感染併發重症確定病例累計15例。

目前腸病毒疫情雖脫離流行期，惟就診人次仍多且腸病毒持續於社區活動，社區仍具疫情傳播風險，呼籲民眾留意新生兒及幼童健康狀況與腸病毒重症前兆病徵。

▲疾管署副署長林明誠（中）宣布腸病毒疫情脫離流行。（圖／記者洪巧藍攝）

疾管署提醒，腸病毒感染者在發病後一周內傳染力最高，家中幼兒如感染腸病毒，應在家休息並避免與其他幼兒接觸，以降低交叉感染的機會。

此外，即使痊癒後腸病毒仍會隨著糞便排出達8到12周之久，因此痊癒後仍應請幼童注意個人手部衛生，落實「濕、搓、沖、捧、擦」洗手五步驟，以避免將病毒傳染給其他人，另須注意酒精對腸病毒之毒殺效果有限，平時可使用濃度500 ppm的含氯漂白水（10公升清水+100毫升含氯漂白水）進行一般環境消毒，降低病毒傳播風險。

疾管署呼籲，新生兒感染腸病毒可能會出現發燒或低體溫、活力不佳、喝奶量變少等情形，且病程發展快速，未及時治療可能發展為心肌炎、肝炎、腦炎、多發性器官衰竭等重症，嚴重可能威脅生命，因此一旦有上述症狀，務必儘速就醫。

5歲以下嬰幼童為腸病毒重症高危險群，如經醫師診斷感染腸病毒，請留意嬰幼童健康狀況，如有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。