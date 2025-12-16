多人急送ICU！發病前「都吃過1料理」　營養師示警了

▲天氣一變冷，薑母鴨、麻油雞等進補鍋物店生意超級旺。（示意圖／記者周宸亘攝）

天冷導致血管收縮、血壓上升，增加心臟負擔，進而提高中風、心肌梗塞等風險。營養師趙強表示，最近1個月，他在心臟內科加護病房就遇到幾位心肌梗塞的患者，而他們的共通點就是在發病前都食用了加入大量酒精的麻油雞、羊肉爐等料理。他提醒，這類食物即使經過烹調，仍可能殘留75%的酒精量，對於三高患者而言，還是別吃比較好。

趙強在粉專《趙強營養師這樣說》寫下，天氣開始變冷，總有人想吃熱呼呼的料理，因而選擇麻油雞、羊肉爐或薑母鴨等大量加酒的料理，但這並不是好選擇，因為其中不只有酒的問題，同時可能會帶來大量油脂。他透露，近1個月就遇到幾名心肌梗塞的個案，發作前都吃了這類料理，尤其對於患有心臟病、高血壓、高血脂病史者，還是別吃這類食物比較好。

趙強解釋，加酒烹調的料理，即使點火燒過，也不能將酒精完全去除。根據研究報告顯示，加酒的料理，點火燒至火焰自動熄滅，還可能殘留75%的酒精量。就算長時間燉煮90～150分鐘，依舊會殘存5～20%不等的酒精量，無法完全揮發。

國健署資料指出，心肌梗塞的典型症狀包括左前胸有壓迫感、胸悶、胸痛、心悸、喘、手臂疼痛、呼吸困難、噁心、極度疲倦、頭暈等。

國泰醫院心臟加護病房主任張釗監表示，心肌梗塞的風險族群，除了因老化較常見於45歲男性、55歲女性的中高年齡層外，還包括有家族遺傳史、高血壓、高血脂、糖尿病、抽菸、酗酒、缺乏運動及壓力等。

張釗監說明，心肌梗塞的疼痛往往會持續一段時間，可達15～30分鐘，如果痛到冒冷汗，則已是相當危急的警訊，提醒曾罹患心肌梗塞的患者，應立即服用醫師開立的「硝化甘油」，若服用2次仍未獲得改善應立即就醫。如果是第1次發生心肌梗塞且身邊沒有硝化甘油者，無論是否確定為心肌梗塞，應立即撥打119求救，避免自行開車就醫，以免錯過黃金搶救時間。