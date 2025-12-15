他胃脹4個月慘罹癌　醫列10大癌症「早期警訊」！

▲當不適症狀持續、反覆，就得提高警覺。（示意圖／視覺中國）

記者李佳蓉／綜合報導

癌症不是一天造成的。營養功能醫學專家劉博仁近日有感分享2名個案，其中一人長期消化不良、胃脹又悶痛，就診近4個月症狀未改善，最後因黃疸才發現是膽管癌；另一人則是把血便當痔瘡，最終確診大腸癌。他列出台灣常見10大癌症的「早期警訊」，雖非每個症狀都代表癌症，但一有「改變」就值得檢查。

劉博仁醫師在粉專寫下，常聽到癌症患者懊悔地說，「其實身體早就提醒我了，只是當時沒想到會這麼嚴重。」近期遇到一名患者因長期消化不良、胃脹、胃悶痛，看醫生近2個月，都被診斷為胃酸逆流，做了胃鏡也吃了胃藥，但症狀始終沒改善。又過了2個月，他突然出現皮膚與眼睛發黃（黃疸），進一步照腹部超音波，確診罹患膽管癌。

劉博仁接著說，另一名患者則是本身有痔瘡，偶爾排血便，他一直認為是老問題，直到某次血便變得頻繁，同事提醒他「臉色很蒼白、常覺得頭暈」，才決定就醫。檢查後發現為大腸癌，且已合併貧血。醫師藉此提醒，「習慣的症狀出現改變」就是一個重要警訊。

▼不少人常把血便當痔瘡，其實是大腸癌警訊。（示意圖／視覺中國）

劉博仁也整理出台灣10大常見癌症於早期可能出現的「身體訊號」，但也強調，不是每個症狀都代表癌症，一出現改變就值得檢查：

• 肺癌：持續咳嗽、咳嗽型態改變、胸悶

• 大腸癌：血便、排便習慣改變、貧血疲倦

• 乳癌：乳房或腋下硬塊、乳房形狀改變

• 肝癌：右上腹悶痛、食慾差、黃疸

• 攝護腺癌：排尿困難、夜尿變多

• 口腔癌：口腔潰瘍久不癒合、口內腫塊

• 甲狀腺癌：頸部無痛性腫塊、聲音沙啞

• 胃癌：消化不良持續、上腹不適、體重下降

• 皮膚癌：痣快速變大、形狀不規則

• 胰臟癌：上腹或背痛、黃疸、無故消瘦

癌症常常是小訊號被忽略一段時間後才被發現！劉博仁提醒，當症狀反覆、持續，或與以往不同時，請給自己一次完整檢查的機會，「照顧健康，其實是一種對自己的溫柔」。